#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.91
586.33
6.3
Право

На границе с Кыргызстаном переименуют пункт пропуска

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 09:51 Фото: pxhere
Министерство транспорта подготовило проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает изменение названия пункта пропуска со стороны Казахстана с "Камышановка" на "Аксу".

Кроме того, изменится режим работы пункта пропуска "Камышановка" со "светлого времени суток" на "круглосуточный".

Также изменится статус пунктов пропуска "Камышановка" и "Бесагаш" с "двустороннего" на "многосторонний международный". 

"Проект направлен на дальнейшее развитие казахстанско-кыргызского приграничного сотрудничества, увеличение товарооборота и развития сотрудничества в туристической сфере государств Центрально-Азиатского региона", - говорится в обосновании.

Результаты от принятия проекта Протокола ожидаются в течение года с момента заключения международного договора.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 апреля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Оказание услуг в аэропортах: внесены изменения
Право
09:31, Сегодня
Оказание услуг в аэропортах: внесены изменения
Обновлены правила формирования электронного регистра организаций, предоставляющих специальные соцуслуги
Право
08:55, Сегодня
Обновлены правила формирования электронного регистра организаций, предоставляющих специальные соцуслуги
Токаев подписал закон, запрещающий финансирование иностранных легионеров за счет бюджета
Право
16:05, 15 апреля 2025
Токаев подписал закон, запрещающий финансирование иностранных легионеров за счет бюджета
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: