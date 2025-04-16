На границе с Кыргызстаном переименуют пункт пропуска
В частности, проект предусматривает изменение названия пункта пропуска со стороны Казахстана с "Камышановка" на "Аксу".
Кроме того, изменится режим работы пункта пропуска "Камышановка" со "светлого времени суток" на "круглосуточный".
Также изменится статус пунктов пропуска "Камышановка" и "Бесагаш" с "двустороннего" на "многосторонний международный".
"Проект направлен на дальнейшее развитие казахстанско-кыргызского приграничного сотрудничества, увеличение товарооборота и развития сотрудничества в туристической сфере государств Центрально-Азиатского региона", - говорится в обосновании.
Результаты от принятия проекта Протокола ожидаются в течение года с момента заключения международного договора.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 апреля.