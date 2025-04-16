На границе с Кыргызстаном переименуют пункт пропуска

Министерство транспорта подготовило проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает изменение названия пункта пропуска со стороны Казахстана с "Камышановка" на "Аксу".

Кроме того, изменится режим работы пункта пропуска "Камышановка" со "светлого времени суток" на "круглосуточный".

Также изменится статус пунктов пропуска "Камышановка" и "Бесагаш" с "двустороннего" на "многосторонний международный".

"Проект направлен на дальнейшее развитие казахстанско-кыргызского приграничного сотрудничества, увеличение товарооборота и развития сотрудничества в туристической сфере государств Центрально-Азиатского региона", - говорится в обосновании.

Результаты от принятия проекта Протокола ожидаются в течение года с момента заключения международного договора.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 апреля.