#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
518.34
591.06
6.27
Право

Ведение охотничьих хозяйств: утверждены профессиональные стандарты

утверждены профстандарты ведения охотничьих хозяйств, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 14:48 Фото: pixabay
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 21 апреля 2025 года утверждены профессиональные стандарты "Фермерское охотничье хозяйство", "Ведение охотничьего хозяйства"

Фермерское охотничье хозяйство

  • охотничье хозяйство, специализирующееся на искусственном разведении животных, находящихся в частной собственности, в охотничьих целях.

Профессиональный стандарт устанавливает: Обустройство и поддержание инфраструктуры фермерского охотничьего хозяйства, создание условий для эффективного воспроизводства и поддержание оптимальной численности поголовья охотничьих животных, воспроизводства ловчих хищных птиц, оказание туристических услуг и организация спортивной и национальной охоты.

Охотничье хозяйство

  • вид хозяйственной деятельности по устойчивому использованию объектов животного мира в охотничьих угодьях, сохранению среды обитания животного мира, их охране и воспроизводству.

Перечень карточек профессий:

  • Рабочий по уходу за животными – 2-й уровень отраслевой рамки квалификаций (ОРК);
  • Зверовод – 4-й уровень ОРК.

Стандарт описывает трудовые функции указанных профессий, необходимые знания и умения.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Контроль за оборотом биологически активных добавок усилили в Казахстане
Право
15:57, Сегодня
Контроль за оборотом биологически активных добавок усилили в Казахстане
Для СЭЗ "Jibek Joly" расширили приоритетные виды деятельности
Право
14:35, Сегодня
Для СЭЗ "Jibek Joly" расширили приоритетные виды деятельности
Взносы собственников квартир в КСК освободят от уплаты налогов
Право
14:32, Сегодня
Взносы собственников квартир в КСК освободят от уплаты налогов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: