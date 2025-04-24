Ведение охотничьих хозяйств: утверждены профессиональные стандарты

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 21 апреля 2025 года утверждены профессиональные стандарты "Фермерское охотничье хозяйство", "Ведение охотничьего хозяйства"

Фермерское охотничье хозяйство

охотничье хозяйство, специализирующееся на искусственном разведении животных, находящихся в частной собственности, в охотничьих целях.

Профессиональный стандарт устанавливает: Обустройство и поддержание инфраструктуры фермерского охотничьего хозяйства, создание условий для эффективного воспроизводства и поддержание оптимальной численности поголовья охотничьих животных, воспроизводства ловчих хищных птиц, оказание туристических услуг и организация спортивной и национальной охоты.

Охотничье хозяйство

вид хозяйственной деятельности по устойчивому использованию объектов животного мира в охотничьих угодьях, сохранению среды обитания животного мира, их охране и воспроизводству.

Перечень карточек профессий:

Рабочий по уходу за животными – 2-й уровень отраслевой рамки квалификаций (ОРК);

Зверовод – 4-й уровень ОРК.

Стандарт описывает трудовые функции указанных профессий, необходимые знания и умения.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.