Ведение охотничьих хозяйств: утверждены профессиональные стандарты
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Приказом министра экологии и природных ресурсов от 21 апреля 2025 года утверждены профессиональные стандарты "Фермерское охотничье хозяйство", "Ведение охотничьего хозяйства"
Фермерское охотничье хозяйство
- охотничье хозяйство, специализирующееся на искусственном разведении животных, находящихся в частной собственности, в охотничьих целях.
Профессиональный стандарт устанавливает: Обустройство и поддержание инфраструктуры фермерского охотничьего хозяйства, создание условий для эффективного воспроизводства и поддержание оптимальной численности поголовья охотничьих животных, воспроизводства ловчих хищных птиц, оказание туристических услуг и организация спортивной и национальной охоты.
Охотничье хозяйство
- вид хозяйственной деятельности по устойчивому использованию объектов животного мира в охотничьих угодьях, сохранению среды обитания животного мира, их охране и воспроизводству.
Перечень карточек профессий:
- Рабочий по уходу за животными – 2-й уровень отраслевой рамки квалификаций (ОРК);
- Зверовод – 4-й уровень ОРК.
Стандарт описывает трудовые функции указанных профессий, необходимые знания и умения.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
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