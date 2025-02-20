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Право

В Казахстане обновили правила ведения Единой системы государственных кадастров природных ресурсов

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 11:26 Фото: Zakon.kz
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 11 февраля 2025 года внесены изменения в Правила ведения Единой системы государственных кадастров природных ресурсов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Единая система кадастров – межотраслевая информационная система, объединяющая все виды государственных кадастров природных ресурсов республики в целях обеспечения единого общегосударственного комплексного учета и оценки природного и экономического потенциала РК.

Ведение Единой системы кадастров организуется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды совместно со специально уполномоченными государственными органами, осуществляющими мониторинг соответствующих видов природных ресурсов на основе данных учета состояния и использования природных ресурсов.

Основными принципами ведения Единой системы кадастров являются:

  • единство технологии обработки и предоставления кадастровой информации;
  • применение автоматизированных информационно-коммуникационных технологий;
  • объективность пополнения и обновления информации;
  • общедоступность информации, содержащейся в Единой системе кадастров, кроме информации, составляющей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.

Единая система кадастров предназначена для:

  • обеспечения государственных органов, представителей научных кругов, неправительственных и общественных организаций, заинтересованных юридических и физических лиц своевременной и достоверной информацией о состоянии природных ресурсов для решения вопросов природопользования, касающихся их;
  • учета природных ресурсов РК, стандартизации способов накопления, хранения и обработки природоресурсной информации на основе использования современных программно-технических средств;
  • обеспечения оперативного санкционированного доступа к информационным ресурсам, автоматизированное формирование государственной статистической отчетности и документов обзорно-аналитического характера.

Единую систему кадастров составляют документальные сведения в цифровом виде о состоянии каждого учетного кадастрового объекта с указанием географической привязки, организационно-правовой формы, вида собственности и хозяйствования, топографо-геодезические материалы, данные статистического учета.

Обеспечение функционирования Единой системы кадастров осуществляется на основе единого организационного, методологического и информационного подхода, обеспечивающего сопоставимость данных и совместимость информационных ресурсов.

Структуру Единой системы кадастров составляют следующие объекты учета, мониторинг по которым осуществляется следующими специально уполномоченными государственными органами и организациями:

  • по государственному земельному кадастру – центральным уполномоченным органом в области управления земельными ресурсами и Государственной корпорацией "Правительство для граждан";
  • по государственному водному кадастру (поверхностным и подземным водным объектам, использованию водных ресурсов) – уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр в целом по республике, а их территориальными органами – в пределах бассейнов рек и административно-территориальных единиц;
  • по государственному лесному кадастру – уполномоченным государственным органом в области лесного хозяйства в целом по республике, а его территориальными органами – в пределах административно-территориальных единиц;
  • по единому кадастру государственного фонда недр – уполномоченным государственным органом по изучению недр в целом по республике, а его территориальными органами – в пределах административно-территориальных единиц;
  • по государственному кадастру особо охраняемых природных территорий – уполномоченным государственным органом в области особо охраняемых природных территорий в целом по республике, а его территориальными органами – в пределах административно-территориальных единиц;
  • по государственному кадастру животного мира – уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в целом по республике, а его территориальными органами – в пределах административно-территориальных единиц;
  • по государственному кадастру растительного мира – уполномоченным органом в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира в целом по республике, а территориальными органами ведомства уполномоченного органа в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира – в пределах административно-территориальных единиц.

Предусматривается, что уполномоченные государственные органы и организации, ведущие кадастры, в пределах компетенции ежегодно, к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом, безвозмездно осуществляют пополнение Единой системы кадастров.

Приказ вводится в действие со 2 марта 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в Правила разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию или расширению особо охраняемых природных территорий, а также корректировки технико-экономического обоснования.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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