Контроль за оборотом биологически активных добавок усилили в Казахстане
Министерство здравоохранения сообщило об усилении мер по обеспечению безопасности и качества биологически активных добавок, поступающих на потребительский рынок.
Как отмечается, БАДы подлежат обязательной государственной регистрации перед поступлением в продажу. Регистрация проводится Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК на основании заключений экспертного совета Казахской академии питания и научных институтов стран ЕАЭС.
В процессе регистрации проверяется:
- соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза,
- включение в Единый реестр свидетельств ЕАЭС,
- безопасность по микробиологическим, токсикологическим и физико-химическим показателям,
- содержание витаминов и биоактивных веществ в допустимых пределах,
- отсутствие запрещённых компонентов (ядовитых растений, опасных микроорганизмов, продуктов животного происхождения и др.).
В 2025 году стартовал пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации, что обеспечит прозрачность цепочки поставок и улучшит контроль до конечного потребителя.
Пилотный проект реализуется комитетом санитарно-эпидемиологического контроля совместно с Единым оператором маркировки товаров "Tanba".
Реализация БАДов запрещена при:
- отсутствии государственной регистрации,
- просроченном сроке годности,
- нарушении условий хранения,
- недостоверной или неполной маркировке.
В Минздраве напомнили:
- Перед применением БАДов обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Не занимайтесь самолечением — особенно при хронических заболеваниях, в период беременности и у детей.
- Покупайте БАДы только в лицензированных аптеках и специализированных магазинах.
Перед покупкой обязательно проверьте:
- наличие регистрационного удостоверения в РК,
- полный состав без обобщённых формулировок ("натуральные компоненты"),
- страну и производителя,
- срок годности и условия хранения,
- корректность информации на упаковке (способ применения, противопоказания, меры предосторожности).
Ранее мы рассказали, что в Казахстане запустили пилотный проект по маркировке БАДов, который устанавливает участников проекта, как и где проводить маркировку и т.д.