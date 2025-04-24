Контроль за оборотом биологически активных добавок усилили в Казахстане

В Казахстане продолжается мониторинг рекламы БАДов в СМИ и социальных сетях на предмет наличия государственной регистрации и достоверности информации. К тому же в 2025 году стартовал пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения сообщило об усилении мер по обеспечению безопасности и качества биологически активных добавок, поступающих на потребительский рынок.

Как отмечается, БАДы подлежат обязательной государственной регистрации перед поступлением в продажу. Регистрация проводится Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК на основании заключений экспертного совета Казахской академии питания и научных институтов стран ЕАЭС.

В процессе регистрации проверяется:

соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза,

включение в Единый реестр свидетельств ЕАЭС,

безопасность по микробиологическим, токсикологическим и физико-химическим показателям,

содержание витаминов и биоактивных веществ в допустимых пределах,

отсутствие запрещённых компонентов (ядовитых растений, опасных микроорганизмов, продуктов животного происхождения и др.).

В 2025 году стартовал пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации, что обеспечит прозрачность цепочки поставок и улучшит контроль до конечного потребителя.

Пилотный проект реализуется комитетом санитарно-эпидемиологического контроля совместно с Единым оператором маркировки товаров "Tanba".

Реализация БАДов запрещена при:

отсутствии государственной регистрации,

просроченном сроке годности,

нарушении условий хранения,

недостоверной или неполной маркировке.

В Минздраве напомнили:

Перед применением БАДов обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не занимайтесь самолечением — особенно при хронических заболеваниях, в период беременности и у детей.

Покупайте БАДы только в лицензированных аптеках и специализированных магазинах.

Перед покупкой обязательно проверьте:

наличие регистрационного удостоверения в РК,

полный состав без обобщённых формулировок ("натуральные компоненты"),

страну и производителя,

срок годности и условия хранения,

корректность информации на упаковке (способ применения, противопоказания, меры предосторожности).

Ранее мы рассказали, что в Казахстане запустили пилотный проект по маркировке БАДов, который устанавливает участников проекта, как и где проводить маркировку и т.д.