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Право

Контроль за оборотом биологически активных добавок усилили в Казахстане

таблетки и капсулы на столе, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 15:57 Фото: pixabay
В Казахстане продолжается мониторинг рекламы БАДов в СМИ и социальных сетях на предмет наличия государственной регистрации и достоверности информации. К тому же в 2025 году стартовал пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения сообщило об усилении мер по обеспечению безопасности и качества биологически активных добавок, поступающих на потребительский рынок.

Как отмечается, БАДы подлежат обязательной государственной регистрации перед поступлением в продажу. Регистрация проводится Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК на основании заключений экспертного совета Казахской академии питания и научных институтов стран ЕАЭС.

В процессе регистрации проверяется:

  • соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза,
  • включение в Единый реестр свидетельств ЕАЭС,
  • безопасность по микробиологическим, токсикологическим и физико-химическим показателям,
  • содержание витаминов и биоактивных веществ в допустимых пределах,
  • отсутствие запрещённых компонентов (ядовитых растений, опасных микроорганизмов, продуктов животного происхождения и др.).

В 2025 году стартовал пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации, что обеспечит прозрачность цепочки поставок и улучшит контроль до конечного потребителя.

Пилотный проект реализуется комитетом санитарно-эпидемиологического контроля совместно с Единым оператором маркировки товаров "Tanba". 

Реализация БАДов запрещена при:

  • отсутствии государственной регистрации,
  • просроченном сроке годности,
  • нарушении условий хранения,
  • недостоверной или неполной маркировке.

В Минздраве напомнили:

  • Перед применением БАДов обязательно проконсультируйтесь с врачом.
  • Не занимайтесь самолечением — особенно при хронических заболеваниях, в период беременности и у детей.
  • Покупайте БАДы только в лицензированных аптеках и специализированных магазинах.

Перед покупкой обязательно проверьте:

  • наличие регистрационного удостоверения в РК,
  • полный состав без обобщённых формулировок ("натуральные компоненты"),
  • страну и производителя,
  • срок годности и условия хранения,
  • корректность информации на упаковке (способ применения, противопоказания, меры предосторожности). 

Ранее мы рассказали, что в Казахстане запустили пилотный проект по маркировке БАДов, который устанавливает участников проекта, как и где проводить маркировку и т.д.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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