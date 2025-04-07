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Право

В Казахстане запустят пилотный проект по маркировке БАДов

маркировка БАДов, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 09:40 Фото: Zakon.kz.
Министерство здравоохранения от 28 марта 2025 года приняло приказ о запуске пилотного проекта по маркировке биологически активных добавок к пище (БАДы) средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены методические рекомендации по запуску пилотного проекта.

Цели пилотного проекта:

  • апробация полноты, эффективности, результативности и достаточности механизмов маркировки биологически активных добавок к пище (БАДов) средствами идентификации для обеспечения:

– подтверждения подлинности товаров;

 – противодействия незаконному ввозу на территорию Республики Казахстан, производству и обороту БАДов (в том числе контрафактных);

 – взаимодействия участников оборота БАДов в целях исключения использования непредусмотренных законодательством схем оборота и производства БАДов;

 – стандартизации и унификации процедур учета оборота БАДов.

  • определение целесообразности перехода на обязательную маркировку БАДов средствами идентификации.

Участниками пилотного проекта являются:

  • Министерство здравоохранения РК;
  • Министерство торговли и интеграции РК;
  • Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК;
  • РГП "Национальный центр экспертизы";
  • субъекты в сфере обращения БАДов:
  • отечественные производители БАДов;
  • импортеры и их представительства (дистрибьюторы) на территории республики;
  • организации оптовой торговли;
  • организации розничной торговли;
  • администратор информационной системы "Маркировки и прослеживаемости товаров" (ИС МПТ);
  • оператор фискальных данных.

При этом в процессе реализации пилотного проекта указанный перечень может быть уточнен.

Участие в пилотном проекте добровольное.

Для участия в пилотном проекте участники оборота БАДов подают заявления для регистрации в ИС МПТ. Указывается, что прием заявления на участие не ограничивается началом реализации пилотного проекта.

Предусматривается, что участники оборота БАДов самостоятельно осуществляют маркировку БАД средствами идентификации и представляют соответствующие сведения в ИС МПТ.

Маркировка БАД производится:

  • при производстве БАДов на территории Казахстана – в местах производства БАДов до отгрузки товара на свой склад;
  • при импорте БАДов на территорию РК из стран, не являющихся государствами – членами ЕАЭС на территории третьих стран, до ввоза на таможенную территорию ЕАЭС;
  • при ввозе БАДов на территорию РК из государств – членов ЕАЭС – за пределами государственной границы РК, до ввоза из государств – членов ЕАЭС.

Также утверждены состав рабочей группы по запуску пилотного проекта и перечень товаров с указанием кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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