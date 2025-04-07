В Казахстане запустят пилотный проект по маркировке БАДов

Министерство здравоохранения от 28 марта 2025 года приняло приказ о запуске пилотного проекта по маркировке биологически активных добавок к пище (БАДы) средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены методические рекомендации по запуску пилотного проекта.

Цели пилотного проекта:

апробация полноты, эффективности, результативности и достаточности механизмов маркировки биологически активных добавок к пище (БАДов) средствами идентификации для обеспечения:

– подтверждения подлинности товаров;

– противодействия незаконному ввозу на территорию Республики Казахстан, производству и обороту БАДов (в том числе контрафактных);

– взаимодействия участников оборота БАДов в целях исключения использования непредусмотренных законодательством схем оборота и производства БАДов;

– стандартизации и унификации процедур учета оборота БАДов.

определение целесообразности перехода на обязательную маркировку БАДов средствами идентификации.

Участниками пилотного проекта являются:

Министерство здравоохранения РК;

Министерство торговли и интеграции РК;

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК;

РГП "Национальный центр экспертизы";

субъекты в сфере обращения БАДов:

отечественные производители БАДов;

импортеры и их представительства (дистрибьюторы) на территории республики;

организации оптовой торговли;

организации розничной торговли;

администратор информационной системы "Маркировки и прослеживаемости товаров" (ИС МПТ);

оператор фискальных данных.

При этом в процессе реализации пилотного проекта указанный перечень может быть уточнен.

Участие в пилотном проекте добровольное.

Для участия в пилотном проекте участники оборота БАДов подают заявления для регистрации в ИС МПТ. Указывается, что прием заявления на участие не ограничивается началом реализации пилотного проекта.

Предусматривается, что участники оборота БАДов самостоятельно осуществляют маркировку БАД средствами идентификации и представляют соответствующие сведения в ИС МПТ.

Маркировка БАД производится:

при производстве БАДов на территории Казахстана – в местах производства БАДов до отгрузки товара на свой склад;

при импорте БАДов на территорию РК из стран, не являющихся государствами – членами ЕАЭС на территории третьих стран, до ввоза на таможенную территорию ЕАЭС;

при ввозе БАДов на территорию РК из государств – членов ЕАЭС – за пределами государственной границы РК, до ввоза из государств – членов ЕАЭС.

Также утверждены состав рабочей группы по запуску пилотного проекта и перечень товаров с указанием кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.