В Казахстане запустят пилотный проект по маркировке БАДов
В частности, утверждены методические рекомендации по запуску пилотного проекта.
Цели пилотного проекта:
- апробация полноты, эффективности, результативности и достаточности механизмов маркировки биологически активных добавок к пище (БАДов) средствами идентификации для обеспечения:
– подтверждения подлинности товаров;
– противодействия незаконному ввозу на территорию Республики Казахстан, производству и обороту БАДов (в том числе контрафактных);
– взаимодействия участников оборота БАДов в целях исключения использования непредусмотренных законодательством схем оборота и производства БАДов;
– стандартизации и унификации процедур учета оборота БАДов.
- определение целесообразности перехода на обязательную маркировку БАДов средствами идентификации.
Участниками пилотного проекта являются:
- Министерство здравоохранения РК;
- Министерство торговли и интеграции РК;
- Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК;
- РГП "Национальный центр экспертизы";
- субъекты в сфере обращения БАДов:
- отечественные производители БАДов;
- импортеры и их представительства (дистрибьюторы) на территории республики;
- организации оптовой торговли;
- организации розничной торговли;
- администратор информационной системы "Маркировки и прослеживаемости товаров" (ИС МПТ);
- оператор фискальных данных.
При этом в процессе реализации пилотного проекта указанный перечень может быть уточнен.
Участие в пилотном проекте добровольное.
Для участия в пилотном проекте участники оборота БАДов подают заявления для регистрации в ИС МПТ. Указывается, что прием заявления на участие не ограничивается началом реализации пилотного проекта.
Предусматривается, что участники оборота БАДов самостоятельно осуществляют маркировку БАД средствами идентификации и представляют соответствующие сведения в ИС МПТ.
Маркировка БАД производится:
- при производстве БАДов на территории Казахстана – в местах производства БАДов до отгрузки товара на свой склад;
- при импорте БАДов на территорию РК из стран, не являющихся государствами – членами ЕАЭС на территории третьих стран, до ввоза на таможенную территорию ЕАЭС;
- при ввозе БАДов на территорию РК из государств – членов ЕАЭС – за пределами государственной границы РК, до ввоза из государств – членов ЕАЭС.
Также утверждены состав рабочей группы по запуску пилотного проекта и перечень товаров с указанием кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.