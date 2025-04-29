Профессиональное и техническое образование: внесены изменения в обучение

Постановлением правительства от 25 апреля 2025 года внесены изменения и дополнения в Концепцию развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, в разделе "Техническое и профессиональное образование – ключевое звено подготовки рабочих кадров" в параграфе "Обеспечение качественного и безбарьерного доступа технического и профессионального образования" уточняется, что для обеспечения качественного и безбарьерного доступа к ТиПО продолжится работа по полному охвату желающих выпускников 9-х классов бесплатным обучением по востребованным специальностям через увеличение объема государственного заказа на подготовку кадров с ТиПО до 150 тыс. мест к 2026 году.

Также будет увеличена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства (ежегодно более 10 тыс. абитуриентов), получением нескольких квалификаций в рамках одной образовательной программы. Помимо получения первой рабочей профессии, будет рассмотрен вопрос необходимости бесплатного получения второй профессии, востребованной на рынке труда.

Указывается, что для повышения качества подготовки кадров будет проработан вопрос увеличения норматива подушевого финансирования ТиПО в два раза. Также будет реализовано расширение источников финансирования и внедрена дифференцированная модель подушевого финансирования, предусматривающая стимулирующие выплаты на основе ключевых показателей деятельности организаций ТиПО.

Как отмечается, данные меры направлены на модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений, повышение эффективности образовательного процесса, а также усиление мотивации педагогических работников и обучающихся.

Для поддержания сельских территорий, формирования кадрового потенциала в аулах и поддержки сельской молодежи будет налажена работа мобильных учебных центров ("обучение на колесах"). Работа центра предназначена для краткосрочной курсовой подготовки лиц, проживающих в сельских районах. Кроме того, эти центры будут обучать учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ в населенных пунктах, не имеющих колледжей.

Также говорится, что будет продолжена работа по расширению взаимодействия с WorldSkills International, WorldSkills Europe. Министерством просвещения РК будет определена подведомственная организация, осуществляющая научно-методологическое развитие системы технического и профессионального послесреднего образования в качестве национального оператора движения WorldSkills Kazakhstan, которая представит национальную сборную на международных чемпионатах, ассоциациях, организациях WorldSkills.

В параграфе "Модернизация содержания и повышение качества технического и профессионального образования" говорится, что образовательные программы ТиПО будут синхронизированы с программами высшего образования для признания академических кредитов и сокращения срока обучения.

Образовательные программы прикладного бакалавриата высших колледжей будут согласованы с профильными организациями высшего и послевузовского образования (ОВПО) для обеспечения перезачета академических кредитов и сокращения срока получения степени бакалавра в ОВПО.

При этом уполномоченными государственными органами совместно с местными исполнительными органами будут приняты меры по развитию уровня послесреднего образования на основе международного опыта третичного образования с принятием соответствующих НПА.

Отмечается, что организации ТиПО на добровольной основе имеют право проходить процедуру оценки образовательных программ на соответствие международным профессиональным и отраслевым требованиям (стандартам).

Документ предусматривает и ряд других изменений.

Постановление вводится в действие со дня подписания.