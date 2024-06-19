В Концепцию развития дошкольного, среднего и профтехобразования внесли изменения

Правительство постановлением от 13 июня 2024 года внесло изменения в Концепцию развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в документе говорится, что, по данным Бюро национальной статистики, к 2027 году ожидается увеличение количества казахстанских детей до 8 млн. Существует риск, что с увеличением детского населения будут увеличиваться проблемы, поднимаемые обществом.

В Концепции изменен подход к ряду направлений государственной политики в области образования.

Направление 1. Детский сад – территория комфорта и развития

Поправками предусмотрено, что детский сад должен стать для детей территорией комфорта и развития.

Для этого будут разработаны механизмы взаимодействия между детским садом и родителями в части гарантированности целевого назначения и эффективного использования государственных средств. Будет проработан механизм повышения ответственности родителей детей, получивших образовательный ваучер.

Будет проработан вопрос создания ведомственных (корпоративных) дошкольных организаций при крупных организациях по модели Google, Apple.

Будет проведена синхронизация работы дошкольных организаций и начальной школы с обеспечением преемственности в содержании, подходах обучения и воспитания детей младшего возраста. На каждом этапе будут учитываться задачи, потребности и возрастные возможности детей.

На основе карты развития ребенка будет определена индивидуальная траектория его обучения, также раскрыта психолого-эмоциональная готовность к школе с последующей передачей в начальную школу с обеспечением конфиденциальности личных данных. Для поступления в школы не будут проводиться входные тесты с целью отбора.

Для детей, по различным причинам не посещавшим детский сад или, по мнению педагога и родителей, не готовых к школе, но достигших возраста поступления в 1 класс, в школах будут работать программы адаптации.

При этом в соответствии с возрастными особенностями детей будут разрабатываться и внедряться персонализированные образовательные программы с применением искусственного интеллекта. ИКТ-компетентность педагога предполагает создание образовательных ресурсов, в т.ч. визуализированных, компьютерных, электронных, с использованием уникальных материалов и заданий в соответствии с уровнем способностей и интересов каждого ребенка. Действенным методом станет разработка педагогами в рамках обобщения передового педагогического опыта интерактивных образовательных игр и приложений, основанных на искусственном интеллекте, которые помогут развивать когнитивные навыки, логику, языковое и математическое мышление. Применение в воспитательно-образовательном процессе технологий, основанных на искусственном интеллекте, позволит отслеживать прогресс развития каждого ребенка, выявлять сильные и слабые стороны, а также определять области, требующие дополнительной поддержки.

Помимо этого в дошкольных организациях с русским и другими языками обучения будет предусмотрена программа языкового погружения в казахский язык. В каждой возрастной группе в течение всего дня формируется необходимый словарный запас на казахском языке для формирования языковых компетенций. Это позволит детям с раннего возраста изучать и применять в речи обиходный словарный запас, словосочетания и целые фразы на казахском языке, приучая ребенка не только к пониманию, но и к мелодичности казахской речи. Вместе с языком ребенок проникается культурой и традициями казахского народа, таким образом программа формирует казахстанскую идентичность у наших маленьких граждан.

Направление 2. Каждая школа – лучшая школа

В целом структурные основы действующего ГОСО, учебных планов и программ сохранятся. Вносятся изменения в содержание целей обучения и ожидаемые результаты по учебным предметам. В ГОС начального, основного среднего и общего среднего образования пересматриваются ценности, которые будут интегрированы в систему целей обучения и долгосрочный план по реализации типовой учебной программы каждого предмета. В содержании будет усилен акцент на реализацию полиязычного образования, обеспечение поэтапного и уровневого усвоения казахского, русского и иностранного языков.

С целью повышения качества изучения казахского языка, а также для быстрого вхождения детей, не говорящих на казахском языке, в учебный процесс, в школах на экспериментальной основе планируется внедрение программы раннего погружения в казахский язык. Программа апробирована на базе интеллектуальных школ, разработаны учебники и учебные материалы.

Разработанные Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина учебные программы пройдут поэтапную апробацию и внедрение. На основе систематического наблюдения за процессом реализации учебных программ будут осуществляться мониторинговые исследования и проводиться широкомасштабные консультации с педагогической общественностью до и после внедрения учебных программ. Это позволит разработчикам определить суть проблем и области для их улучшения.

Все школы получат доступ к платформам с качественным цифровым интерактивным обучающим контентом и оцифрованными школьными процессами. При этом цифровой контент пройдет соответствующую экспертизу.

В информационной системе будут обеспечены доступность управления учебным процессом, информации об учебных достижениях и обратной связи родителям, объеме изучаемого материала, наборе тем по предметам, домашних заданиях, данных педагогов и др. Безопасность участников образовательного процесса в цифровой среде станет первостепенной задачей.

Данные по учебным достижениям обучающихся будут агрегированы в Национальную образовательную базу данных путем интеграции с системами управления обучением (LMS) и электронными журналами для обеспечения историчности, полноты, неизменности и защиты персональных данных обучающихся. Данный подход обеспечит возможность для анализа и улучшения образовательной траектории ребенка.

В целях решения проблем трехсменного обучения, аварийных школ и дефицита ученических мест к 2030 году планируется ввод 1,5 млн новых ученических мест.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" в период с 2023 по 2025 год будут построены 369 новых школ на 740 000 ученических мест (в две смены: 2024 год – 461 тыс. мест, 2025 год – 279 тыс. мест).

Направление 3. Техническое и профессиональное образование – ключевое звено подготовки рабочих кадров

Для обеспечения качественного и безбарьерного доступа к ТиПО продолжится работа по полному охвату желающих выпускников 9-х классов бесплатным обучением в организациях ТиПО по востребованным специальностям через увеличение объема государственного заказа на подготовку кадров с ТиПО до 150 тыс. мест к 2026 году. Также будет увеличена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства (ежегодно более 10 тыс. абитуриентов), получением нескольких квалификаций в рамках одной образовательной программы. Помимо получения первой рабочей профессии будет рассмотрен вопрос необходимости бесплатного получения второй профессии, востребованной на рынке труда.

С целью повышения качества подготовки кадров будет проработан вопрос увеличения норматива подушевого финансирования ТиПО в два раза. Для поддержания сельских территорий, формирования кадрового потенциала в аулах и поддержки сельской молодежи будет налажена работа мобильных учебных центров ("обучение на колесах"). Работа центра предназначена для краткосрочной курсовой подготовки лиц, проживающих в сельских районах. Кроме того, эти центры будут обучать учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ в населенных пунктах, не имеющих колледжей.

Будет проработан вопрос мотивации победителей международных чемпионатов WorldSkills и подготовивших их преподавателей и мастеров, что позволит повысить престиж рабочих профессий и будет способствовать повышению привлекательности технического и профессионального образования.

Продолжится работа по открытию 20 региональных IT-центров на базе современных колледжей. Планируется, что региональные IT-центры станут точками притяжения и зоной роста для высокотехнологичных проектов.

IT-специалисты, как технические специалисты, так и бизнесмены от цифровой индустрии, смогут пройти здесь обучение, прокачать свои компетенции.

В результате принятых мер к 2030 году доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания учебных заведений ТиПО достигнет 89%.

Помимо этого в Концепции изменены подходы к воспитанию нового поколения казахстанцев, преумножению профессионального и культурного капитала педагогов, обеспечению качества образования на системном уровне.

Ожидаемые результаты к 2029 году:

доля обучающихся, преодолевших пороговый уровень функциональной грамотности по результатам международного исследования PISA (PISA-2029: математика – 57%, чтение – 40%, естествознание – 57%);

доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, –100%;

количество введенных новых ученических мест – 160 тысяч;

доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания организаций ТиПО – 89%;

снижение доли воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей данной категории с 16,4% до 14,5%.

Постановление введено в действие с 13 июня 2024 года.