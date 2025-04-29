Какой подоходный налог будут платить казахстанцы по дифференцированным ставкам

30 апреля 2025 года может стать историческим днем для Казахстана: т. н. плоскую шкалу индивидуального подоходного налога заменят на прогрессивную, или дифференцированную. Сейчас общая ставка – 10%, будет – от 0 до 15 процентов в зависимости от доходов и налогового режима, пишет Zakon.kz.

Завтра, 30 апреля 2025 года, Мажилис рассмотрит во втором чтении проект нового Налогового кодекса. В числе прочих нововведений – та самая дифференцированная ставка индивидуального подоходного налога (ИПН). Если его примут, то казахстанцев ждет новый порядок исчисления этого налога, который напрямую касается всех граждан, поскольку они платят ИПН как с доходов от собственного бизнеса, так и с заработной платы, получаемой от работодателя.

Напомним, кстати, что ранее до 2006 года в нашей стране уже применялась прогрессивная шкала (или плавающая ставка). В зависимости от своих доходов налогоплательщик должен был заплатить 5, 10, 15 или максимум 20 процентов. Разумеется, настоящие доходы скрывались, зарплаты выплачивались, что называется, "в конвертах", чтобы платить в казну по минимуму.

Поэтому и отменили. Теперь – возвращаемся. Ну, бывает.

Итак, что поменяется?

В действующем НК от 25.12.2017 установлена единая ставка ИПН, который выплачивают физические лица. Цифра указана в статье 320 НК:

"Доходы налогоплательщика облагаются налогом по ставке 10 процентов".

Правда, предусмотрены налоговые вычеты для бедных. В частности, стандартный вычет в 14 МРП (это 55 048 тенге в 2025 году). Также, согласно пункту 1-1 статьи 356 НК, если доход плательщика ИПН меньше 25 МРП в месяц (98 300 тенге в месяц, или 1 179 600 тенге за 2025 год), то сумма облагаемого дохода уменьшается на 90 процентов. То есть ИПН составит один процент.

Кроме того, существуют специальные налоговые режимы, которых на данный момент пять для субъектов малого бизнеса и два – для занятых в сельском хозяйстве.

Ставки применяются разные: от 1 процента (на основе патента, пункт 1 статьи 686 НК) до 8 процентов в режиме розничного налога (пункт 4 статьи 696-3).

Прогрессивная шкала ИПН

В новом же НК предлагается иная схема. Самое главное – ставки не будут едиными для всех. Ставкам ИПН посвящена статья 354 проекта нового НК. Перечисляем в возрастающем порядке, в каком размеры облагаются ИПН доходы физлиц:

доходы крестьянских или фермерских хозяйств – 3 процента;

доходы ИП от осуществления деятельности по производству и реализации товаров собственного производства, относящейся к обрабатывающей промышленности, – 5 процентов;

доходы лица, занимающегося частной практикой, – 9 процентов;

доходы остальных физических лиц – 10 процентов.

Если же доход физических лиц превышает 8 500 МРП (почти 35 миллионов тенге в год), ставка возрастает до 15%. Но это, как говорится, общая температура по больнице.

Ведь эти самые физлица при наличии желания и соответствия определенным условиям могут, как и сейчас, выбрать необщеустановленный порядок налогообложения. Правда, теперь число таких специальных налоговых режимов сокращено до трех: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских или фермерских хозяйств (статья 702 проекта Кодекса).

СНР для самозанятых – нулевая ставка. То есть ИПН не платится вовсе, только социальные платежи в размере – подчеркиваем – 4 процентов. Этот режим могут выбрать физические лица (граждане РК и кандасы) при предельном доходе 4080 МРП в год (в 2025 году это чуть более 16 миллионов тенге). Есть еще несколько условий (статья 705 проекта Кодекса). Они не должны являться ИП и не вправе использовать труд работников (кроме крестьянских или фермерских хозяйств).

Там же приведен исчерпывающий список видов деятельности для этого СНР. Список отличается от того, который применяется сейчас (при СНР на основе патента), и, пройдя по ссылке, можно обнаружить 32 разрешенных вида деятельности.

В целом неплохо. Но есть один нюанс. Сейчас ИП и юрлица, которые относятся к малому бизнесу, платят 1 процент ИПН, а будут 4 процента.

Далее. СНР на основе упрощенной декларации могут выбрать ИП и юрлица – резиденты РК, ежегодный доход которых не выше 600 000 МРП (около 2,36 млрд тенге). Для них ИПН – 4 процента плюс соцплатежи в размере 5 процентов (с 1 января 2025 года). Кроме того, составят список видов деятельности, по которым не разрешено применение СНР. И тогда предпринимателям придется платить налоги на общих основаниях. Как послабление, если работают в обрабатывающей промышленности, – 4 процента.

Ну и, соответственно, СНР для крестьянских или фермерских хозяйств могут выбрать крестьяне/фермеры. Ставка – 0,5 процента.

Резюме: максимальная ставка ИПН увеличится до 15%. С другой стороны, для лиц, занимающихся частной практикой – нотариусов, судебных исполнителей, адвокатов, медиаторов – даже на 1 процент уменьшится. Для граждан же, выбравших обрабатывающую промышленность или сельское хозяйство, ставка сократится в два и более раз – до 5 и 3 процентов соответственно. Ну и, конечно, нулевая ставка для самозанятых – также мера, стимулирующая к предпринимательству.



