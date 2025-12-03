Индивидуальный подоходный налог: как изменятся ставки с 2026 года
В Департаменте государственных доходов по области Абай рассказали, какие изменения произойдут в уплате индивидуального подоходного налога (ИПН) и как изменятся ставки в 2026 году, сообщает Zakon.kz.
Так, доходы лиц, занимающихся частной практикой (частные нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы) будут облагаться ИПН по ставке 9%.
Все доходы ИП и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в общеустановленном порядке (за исключением доходов лиц, занимающихся частной практикой), а также дивиденды облагаются по следующей прогрессивной шкале ставок ИПН:
- до 8 500 МРП за календарный год (35 млн тенге) – 10%;
- при превышении 8 500 МРП за календарный год (35 млн тенге) – 1% с дохода до 8 500 МРП (35 млн тенге) плюс 15% с превышения такой суммы.
При этом КФХ вправе уменьшить на 70% сумму ИПН:
- по производству и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства;
- по переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства и реализации продуктов такой переработки.
Исключена льгота по дивидендам (30 000 МРП) с установлением прогрессивной шкалы ставок для дивидендов 5% и 15% (свыше 230 000 МРП).
Ранее мы рассказали, какие изменения претерпит налог на транспорт, а также другие налоги и платежи в местный бюджет с 2026 года.
