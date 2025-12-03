#Казахстан в сравнении
Финансы

Индивидуальный подоходный налог: как изменятся ставки с 2026 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 14:44 Фото: freepik
В Департаменте государственных доходов по области Абай рассказали, какие изменения произойдут в уплате индивидуального подоходного налога (ИПН) и как изменятся ставки в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Так, доходы лиц, занимающихся частной практикой (частные нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы) будут облагаться ИПН по ставке 9%.

Все доходы ИП и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в общеустановленном порядке (за исключением доходов лиц, занимающихся частной практикой), а также дивиденды облагаются по следующей прогрессивной шкале ставок ИПН:

  • до 8 500 МРП за календарный год (35 млн тенге) – 10%;
  • при превышении 8 500 МРП за календарный год (35 млн тенге) – 1% с дохода до 8 500 МРП (35 млн тенге) плюс 15% с превышения такой суммы.

При этом КФХ вправе уменьшить на 70% сумму ИПН:

  • по производству и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства;
  • по переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства и реализации продуктов такой переработки.

Исключена льгота по дивидендам (30 000 МРП) с установлением прогрессивной шкалы ставок для дивидендов 5% и 15% (свыше 230 000 МРП).

Ранее мы рассказали, какие изменения претерпит налог на транспорт, а также другие налоги и платежи в местный бюджет с 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
