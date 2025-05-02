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Право

Правила выдачи экологических разрешений изменили в Казахстане

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 08:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 25 апреля 2025 года внес изменения в Правила выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что переоформление экологического разрешения на воздействие для объектов II категории осуществляется в случаях изменения наименования, изменения организационно-правовой формы, реорганизации или смены оператора объекта, на который выдано экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории.

При переоформлении экологического разрешения на воздействие для объектов II категории услугополучатели через портал подают услугодателю заявление на переоформление экологического разрешения на воздействие II категории с приложением документов по перечню.

Также поправками предусмотрено, что на период действия экологического разрешения на воздействие оператор ежегодно до первого числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды в государственный орган, выдавший такое разрешение по установленной форме.

Помимо этого, в правилах обновлены основания для отказа в оказании государственной услуги по выдаче комплексного экологического разрешения:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения комплексного экологического разрешения, и (или) содержащихся в них сведений;
  • несоответствие документов, представленных услугополучателем для получения комплексного экологического разрешения, и (или) содержащихся в них сведений требованиям экологического законодательства РК и (или) заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду либо заключению о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности, содержащему вывод об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду;
  • несогласие услугополучателя с условиями комплексного экологического разрешения, определенными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном статьей 115 Кодекса;
  • отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Основаниями для отказа в выдаче экологического разрешения на воздействие для объектов I и II категории являются:

  • сведения, содержащиеся в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах, являются недостоверными;
  • заявление и (или) прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям экологического законодательства РК и (или) заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду либо заключению о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности, содержащему вывод об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду;
  • отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 30 июня 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане запущены пилотные проекты по переоформлению экологических разрешений через SMS.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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