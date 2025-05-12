Арабская компания построит ветростанцию на юге Казахстана: Токаев подписал закон

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции", сообщает Zakon.kz.

Соглашение было подписано 2 декабря 2023 года в Дубае.

В частности, планируется построить ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.

Проект ветряной электростанции предусматривает внедрение одной из самых современных систем накопления энергии мощностью 300 МВт с емкостью 600 МВт/ч, что позволит накапливать излишки выработанной энергии в периоды сильного ветра и передавать ее в сеть в моменты пиковой нагрузки.

Проект реализуется консорциумом – по 40% акций у компании из ОАЭ Masdar и W Solar, 18% акций у "Самрук-Энерго" Qazaq Green Power и 2% акций – у Казахстанского инвестиционного фонда развития.

Соглашением определены условия, которым должны соответствовать крупные проекты, это:

мощность – 1 ГВт;

ежегодное сокращение выбросов углекислого газа (СО₂);

производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии;

стабильность и надежность интеграции проектов в Единую электроэнергетическую систему страны;

обеспечение энергетической безопасности страны и другие.

Соглашение предусматривает, что казахстанская сторона должна осуществлять выплату компенсации инвестору за любые возросшие издержки, в том числе при изменении законодательства и электросетевых правил, а также при строительстве конкурирующих проектов и увеличении стоимости земли.



Кроме того, казахстанская сторона не должна будет допускать возведение каких-либо проектов или строительства по соседству, которое может повлиять на поток ветра, используемого для производства электроэнергии.