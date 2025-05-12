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Право

Арабская компания построит ветростанцию на юге Казахстана: Токаев подписал закон

Ветрогенераторы, ветряная мельница, ветряные мельницы, альтернативные источники энергии, электроэнергетика, ветряная электростанция , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 10:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции", сообщает Zakon.kz.

Соглашение было подписано 2 декабря 2023 года в Дубае. 

В частности, планируется построить ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.

Проект ветряной электростанции предусматривает внедрение одной из самых современных систем накопления энергии мощностью 300 МВт с емкостью 600 МВт/ч, что позволит накапливать излишки выработанной энергии в периоды сильного ветра и передавать ее в сеть в моменты пиковой нагрузки.

Проект реализуется консорциумом – по 40% акций у компании из ОАЭ Masdar и W Solar, 18% акций у "Самрук-Энерго" Qazaq Green Power и 2% акций – у Казахстанского инвестиционного фонда развития.

Соглашением определены условия, которым должны соответствовать крупные проекты, это:

  • мощность – 1 ГВт;
  • ежегодное сокращение выбросов углекислого газа (СО₂);
  • производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии;
  • стабильность и надежность интеграции проектов в Единую электроэнергетическую систему страны;
  • обеспечение энергетической безопасности страны и другие.

Соглашение предусматривает, что казахстанская сторона должна осуществлять выплату компенсации инвестору за любые возросшие издержки, в том числе при изменении законодательства и электросетевых правил, а также при строительстве конкурирующих проектов и увеличении стоимости земли.

Кроме того, казахстанская сторона не должна будет допускать возведение каких-либо проектов или строительства по соседству, которое может повлиять на поток ветра, используемого для производства электроэнергии.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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