Арабская компания построит ветростанцию на юге Казахстана: Токаев подписал закон
Соглашение было подписано 2 декабря 2023 года в Дубае.
В частности, планируется построить ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.
Проект ветряной электростанции предусматривает внедрение одной из самых современных систем накопления энергии мощностью 300 МВт с емкостью 600 МВт/ч, что позволит накапливать излишки выработанной энергии в периоды сильного ветра и передавать ее в сеть в моменты пиковой нагрузки.
Проект реализуется консорциумом – по 40% акций у компании из ОАЭ Masdar и W Solar, 18% акций у "Самрук-Энерго" Qazaq Green Power и 2% акций – у Казахстанского инвестиционного фонда развития.
Соглашением определены условия, которым должны соответствовать крупные проекты, это:
- мощность – 1 ГВт;
- ежегодное сокращение выбросов углекислого газа (СО₂);
- производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии;
- стабильность и надежность интеграции проектов в Единую электроэнергетическую систему страны;
- обеспечение энергетической безопасности страны и другие.
Соглашение предусматривает, что казахстанская сторона должна осуществлять выплату компенсации инвестору за любые возросшие издержки, в том числе при изменении законодательства и электросетевых правил, а также при строительстве конкурирующих проектов и увеличении стоимости земли.
Кроме того, казахстанская сторона не должна будет допускать возведение каких-либо проектов или строительства по соседству, которое может повлиять на поток ветра, используемого для производства электроэнергии.