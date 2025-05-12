У казахстанцев будут изымать старые паспорта при выдаче новых

МВД РК подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется изымать у казахстанцев паспорта с истекшим сроком годности при выдаче новых.

В МВД пояснили, что в настоящее время выявляются факты вторичного использования недействительных документов. Для недопущения подобных фактов предлагается при оформлении новых паспортов старые изымать сразу же.

"При этом, при необходимости временного использования паспорта (до получения нового) у граждан имеется возможность оставить старый паспорт на руках на основании написания произвольного заявления, с указанием причины", - отметили в МВД.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 мая.