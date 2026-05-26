Оформление дипломатических и служебных паспортов РК: внесены изменения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 21 мая 2026 года, которым внес изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов РК и перечня должностных лиц РК, которым выдаются такие паспорта.

Так, говорится, что паспорт выдается министерством согласно перечню должностных лиц РК, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта РК, утверждаемому президентом республики. При этом допускается выдача министром иностранных дел РК по согласованию с президентом РК дипломатического и служебного паспортов РК лицам, не указанным в перечне. В Перечень лиц, которым выдается дипломатический паспорт РК входят: Президент РК и члены его семьи.

Экс-президенты РК.

Премьер-министр РК.

Председатель Сената Парламента РК.

Председатель Мажилиса Парламента РК.

Государственный советник РК.

Руководитель Администрации Президента РК.

Председатель Конституционного Суда РК.

Председатель Верховного Суда РК.

Председатель Национального Банка РК.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК.

Заместители премьер-министра РК.

Заместители Руководителя Администрации Президента РК.

Заместитель Председателя Конституционного Суда РК.

Секретарь Совета Безопасности РК.

Начальник Канцелярии Президента РК.

Помощники Президента РК.

Советники Президента РК.

Председатель Высшего Судебного Совета РК.

Специальные представители Президента РК, заместители Секретаря Совета Безопасности РК.

Руководитель Аппарата Правительства РК.

Первые руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, первые руководители центральных исполнительных органов.

Акимы столицы, городов республиканского значения и областей.

Депутаты Парламента РК.

Судьи Конституционного Суда РК.

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан.

Начальник Службы протокола Президента РК, Пресс-секретарь Президента РК, заведующий Отделом внешней политики Администрации Президента РК.

Руководитель структурного подразделения Аппарата Правительства РК, курирующего вопросы внешних связей.

Помощник премьер-министра РК.

Сотрудники дипломатической службы РК, члены их семей (супруги, дети).

Сотрудники международных организаций, направляемые от РК, члены их семей (супруги, дети).

Военные атташе, их помощники и члены их семей (супруги, дети).

Официальные представители органов национальной безопасности РК в загранучреждениях РК, их помощники и члены их семей (супруги, дети).

Лица, находящиеся на иждивении у владельца дипломатического паспорта РК, выезжающего в длительную заграничную командировку или на работу в международную организацию в качестве сотрудника, направляемого от РК, в случае их совместного выезда.

Участники миротворческих операций Организации Объединенных Наций в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров Организации Объединенных Наций.

Первые руководители акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", Международного финансового центра "Астана".

Президент Национального олимпийского комитета РК. Перечень лиц, которым выдается служебный паспорт РК Судьи Верховного Суда РК.

Политические государственные служащие согласно Реестру должностей политических и административных государственных служащих.

Административные государственные служащие, занимающие должности корпуса "А", согласно Реестру должностей политических и административных государственных служащих.

Административные государственные служащие, занимающие должности категорий А и В, категорий С-1, С-2, С-3 корпуса "Б" Реестра должностей политических и административных государственных служащих.

Работники Национального Банка РК, назначенные в загранучреждения РК в порядке прикомандирования.

Сотрудники Министерства обороны РК, Службы государственной охраны РК, Генеральной прокуратуры РК, Комитета национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел РК, Службы экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу, имеющие офицерские звания, классные чины, квалификационные классы и (или) осуществляющие правоохранительную деятельность, за исключением сотрудников территориальных органов.

Военнослужащие, участвующие в выполнении международных обязательств по поддержанию мира и безопасности.

Работники дипломатической службы РК, члены их семей.

Первые руководители государственных предприятий, исполнительных органов национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, национальных управляющих холдингов.

Первый руководитель Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", первые руководители региональных палат предпринимателей "Атамекен" и региональные директоры акционерного общества "Национальная компания "KAZAKH INVEST".

Первые руководители спортивных федераций, входящих в Национальный олимпийский комитет РК.

Летно-технический персонал казахстанских авиакомпаний, привлекаемых для обеспечения международных перелетов официальных делегаций РК.

Сотрудники представительств организаций, указанных в пункте 7 настоящего перечня, в иностранных государствах и их супруги, дети, а также лица, находящиеся на их иждивении.

Лица, находящиеся на иждивении у владельца служебного паспорта РК, выезжающего в длительную заграничную командировку или на работу в международную организацию в качестве сотрудника, направляемого от РК, в случае их совместного выезда. Указ вводится в действие с 26 мая 2026 года.

