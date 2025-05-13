Утверждены правила формирования Национального словарного фонда казахского языка

Министр науки и высшего образования приказом от 30 апреля 2025 года утвердил Правила формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка, сообщает Zakon.kz.

Цель формирования Национального словарного фонда – сохранение, защита и развитие казахского языка как культурной ценности, а также укрепление статуса государственного языка, накопление ресурсов, охватывающих все сферы применения казахского языка, упорядочение, цифровизация, генерация действующего лексического состава языка, адаптация его к искусственному интеллекту и современным технологиям, автоматизация процессов обработки.

Формирование Национального словарного фонда предусматривает предоставление пользователям системы доступа к функциональным и информационным сервисам.

Национальный словарный фонд формируется на основании академических и переводческих словарей, Национального корпуса казахского языка, терминологической базы и датасета, который является совокупностью данных различных форматов.

Основными задачами формирования Национального словарного фонда являются:

формирование совокупности словарей, позволяющих получить пользователям комплексные сведения о словах;

обеспечение размещения, обновления и распространения информации о норме казахского литературного языка;

предоставление пользователям возможности пользоваться электронными версиями верифицированных словарей различного типа;

предоставление пользователям информации о динамике развития нормы казахского литературного языка.

Формирование Национального словарного фонда включает:

разработку поэтапного плана мероприятий по вопросам создания и развития Национального словарного фонда;

утверждение функциональных и технических требований к Национальному словарному фонду, графика оказания технических услуг и технических спецификаций информационной системы, предназначенной для сбора, обработки и систематизации данных;

обеспечение интерактивного пользовательского интерфейса, поисковой системы и возможности экспорта данных;

координацию действий субъектов в области создания и совершенствования Национального словарного фонда;

формирование списка информационных ресурсов, способных к интеграции с Национальным словарным фондом;

использование платформ открытых данных и обеспечение соответствия государственным стандартам в области информационных технологий и информационной безопасности.

Указывается, что при формировании Национального словарного фонда юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в области развития языков, руководствуется следующими принципами:

научная обоснованность, необходимость опираться на научные исследования и фактические данные всех лексических единиц в области общественно-гуманитарных и естественно-математических наук;

систематичность, необходимость полного и дальнейшего совершенствования как уникальной системы;

обеспечение соблюдения нормы литературного языка;

сочетание традиций и новаторства, необходимость гармоничной адаптации и введения новых слов и терминов в соответствии с нормой лексики казахского языка и требованиями современности;

доступность и инклюзивность всех данных для пользователей языковых ресурсов.

Предусматривается, что формирование Национального словарного фонда осуществляется с учетом публичного обсуждения предложений, касающихся создания и совершенствования данного фонда.

Публичное обсуждение проводится через открытые онлайн-платформы или публичные мероприятия с возможностью внесения предложений и комментариев от всех заинтересованных сторон. К формированию и совершенствованию Национального словарного фонда привлекаются независимые эксперты в области общественно-гуманитарных и естественно-математических наук.

Ведение Национального словарного фонда включает:

разработку базы словарей, включающих значение, этимологию и модели общего употребления слов;

создание централизованной системы языковых корпусов;

совершенствование терминологической базы казахского языка;

разработку технических требований для сбора датасетов, включающих все сферы применения казахского языка;

предоставление доступной платформы для научных исследований;

интеграцию моделей искусственного интеллекта, современных технологий на казахском языке;

разработку интерактивной поисковой системы;

осуществление сбора, обработки, хранения базы данных, вносимых в информационную систему;

наличие общедоступной информации в открытом пространстве интернета;

информационный обмен данными между субъектами информационной системы;

предоставление текстовых материалов в цифровом формате;

обеспечение надежными и высокопроизводительными серверными программами;

создание реляционных и семантических связей языковых данных;

соблюдение мер информационной безопасности;

проведение работы по обновлению и совершенствованию информационной системы;

принятие мер по актуализации Национального словарного фонда по его тестированию и апробации;

разработку руководства для самостоятельного обучения информационной системы для пользователей;

обеспечение деятельности по сортировке и экспертизе слов, терминов и словосочетаний, соответствующих языковой норме, включаемых в Национальный словарный фонд;

координацию деятельности коллегиальных действий, осуществляемых вне системы по Национальному словарному фонду.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.