Утверждены правила формирования Национального словарного фонда казахского языка
Цель формирования Национального словарного фонда – сохранение, защита и развитие казахского языка как культурной ценности, а также укрепление статуса государственного языка, накопление ресурсов, охватывающих все сферы применения казахского языка, упорядочение, цифровизация, генерация действующего лексического состава языка, адаптация его к искусственному интеллекту и современным технологиям, автоматизация процессов обработки.
Формирование Национального словарного фонда предусматривает предоставление пользователям системы доступа к функциональным и информационным сервисам.
Национальный словарный фонд формируется на основании академических и переводческих словарей, Национального корпуса казахского языка, терминологической базы и датасета, который является совокупностью данных различных форматов.
Основными задачами формирования Национального словарного фонда являются:
- формирование совокупности словарей, позволяющих получить пользователям комплексные сведения о словах;
- обеспечение размещения, обновления и распространения информации о норме казахского литературного языка;
- предоставление пользователям возможности пользоваться электронными версиями верифицированных словарей различного типа;
- предоставление пользователям информации о динамике развития нормы казахского литературного языка.
Формирование Национального словарного фонда включает:
- разработку поэтапного плана мероприятий по вопросам создания и развития Национального словарного фонда;
- утверждение функциональных и технических требований к Национальному словарному фонду, графика оказания технических услуг и технических спецификаций информационной системы, предназначенной для сбора, обработки и систематизации данных;
- обеспечение интерактивного пользовательского интерфейса, поисковой системы и возможности экспорта данных;
- координацию действий субъектов в области создания и совершенствования Национального словарного фонда;
- формирование списка информационных ресурсов, способных к интеграции с Национальным словарным фондом;
- использование платформ открытых данных и обеспечение соответствия государственным стандартам в области информационных технологий и информационной безопасности.
Указывается, что при формировании Национального словарного фонда юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в области развития языков, руководствуется следующими принципами:
- научная обоснованность, необходимость опираться на научные исследования и фактические данные всех лексических единиц в области общественно-гуманитарных и естественно-математических наук;
- систематичность, необходимость полного и дальнейшего совершенствования как уникальной системы;
- обеспечение соблюдения нормы литературного языка;
- сочетание традиций и новаторства, необходимость гармоничной адаптации и введения новых слов и терминов в соответствии с нормой лексики казахского языка и требованиями современности;
- доступность и инклюзивность всех данных для пользователей языковых ресурсов.
Предусматривается, что формирование Национального словарного фонда осуществляется с учетом публичного обсуждения предложений, касающихся создания и совершенствования данного фонда.
Публичное обсуждение проводится через открытые онлайн-платформы или публичные мероприятия с возможностью внесения предложений и комментариев от всех заинтересованных сторон. К формированию и совершенствованию Национального словарного фонда привлекаются независимые эксперты в области общественно-гуманитарных и естественно-математических наук.
Ведение Национального словарного фонда включает:
- разработку базы словарей, включающих значение, этимологию и модели общего употребления слов;
- создание централизованной системы языковых корпусов;
- совершенствование терминологической базы казахского языка;
- разработку технических требований для сбора датасетов, включающих все сферы применения казахского языка;
- предоставление доступной платформы для научных исследований;
- интеграцию моделей искусственного интеллекта, современных технологий на казахском языке;
- разработку интерактивной поисковой системы;
- осуществление сбора, обработки, хранения базы данных, вносимых в информационную систему;
- наличие общедоступной информации в открытом пространстве интернета;
- информационный обмен данными между субъектами информационной системы;
- предоставление текстовых материалов в цифровом формате;
- обеспечение надежными и высокопроизводительными серверными программами;
- создание реляционных и семантических связей языковых данных;
- соблюдение мер информационной безопасности;
- проведение работы по обновлению и совершенствованию информационной системы;
- принятие мер по актуализации Национального словарного фонда по его тестированию и апробации;
- разработку руководства для самостоятельного обучения информационной системы для пользователей;
- обеспечение деятельности по сортировке и экспертизе слов, терминов и словосочетаний, соответствующих языковой норме, включаемых в Национальный словарный фонд;
- координацию деятельности коллегиальных действий, осуществляемых вне системы по Национальному словарному фонду.
Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.