Национальный словарный фонд казахского языка на основе ИИ создадут в Казахстане

Министерство науки и высшего образования подготовило проект Правил формирования и ведения государственной информационной системы "Национальный словарный фонд казахского языка", сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке сказано, что целью проекта является формирование государственной информационной системы Национального словарного фонда казахского языка, предоставляющей доступ к словарному фонду казахского языка и обеспечивающей обработку содержащейся в ней информации посредством информационно-коммуникационных технологий.

Целями формирования Национального словарного фонда являются сохранение, защита и развитие казахского языка как культурной ценности, а также укрепление статуса государственного языка, накопление ресурсов, охватывающих все сферы применения казахского языка, упорядочение, цифровизация, генерация действующего лексического состава языка, адаптация его к искусственному интеллекту и современным технологиям, автоматизация процессов обработки, – говорится в документе.

Пользователям системы предоставят доступ к функциональным и информационным сервисам для формирования Национального словарного фонда.

Национальный словарный фонд формируется на основании академических и переводческих словарей, Национального корпуса казахского языка, терминологической базы и датасета, который является совокупностью данных различных форматов.

Формирование Национального словарного фонда включает:

разработку поэтапного плана мероприятий по вопросам создания и развития Национального словарного фонда;

утверждение функциональных и технических требований к Национальному словарному фонду, графика технического оказания услуг и технических спецификаций информационной системы, предназначенной для сбора, обработки и систематизации данных;

обеспечение интерактивного пользовательского интерфейса, поисковой системы и возможности экспорта данных;

координацию действий субъектов в области создания и совершенствования Национального словарного фонда;

формирование списка информационных ресурсов, способных к интеграции с Национальным словарным фондом;

использование платформ открытых данных и обеспечение соответствия международным стандартам.

Ведение Национального словарного фонда требует:

разработки базы словарей, включающих значение, этимологию и модели общего употребления слов;

создания централизованной системы языковых корпусов;

совершенствования терминологической базы казахского языка;

разработки технических требований для сбора датасетов, включающих все сферы применения казахского языка;

предоставления доступной платформы для научных исследований;

интеграции моделей ИИ, современных технологий на казахском языке;

разработки интерактивной поисковой системы;

обеспечения деятельности модератора, постоянно контролирующего работу системы и анализирующего предложения и замечания;

формирования самостоятельной коллегиальной группы (рабочие группы по экспертизе и цифровизации), не относящейся к государственным органам, сформированной из отраслевых специалистов.

Функционирование Национального словарного фонда охватывает:

осуществление сбора, обработки, хранения базы данных, вносимых в информационную систему;

размещение общедоступной информации в открытом пространстве интернета;

информационный обмен данными между субъектами информационной системы;

предоставление текстовых материалов в цифровом формате.

Формировать и вести Национальный словарный фонд будет юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в области развития языков.

Определены принципы работы такого юридического лица:

научная обоснованность, необходимость опираться на научные исследования и фактические данные всех лексических единиц;

систематичность, необходимость полного и дальнейшего совершенствования как уникальной системы;

обеспечение соблюдения норм литературного языка;

сочетание традиций и новаторства, необходимость гармоничной адаптации и введения новых слов и терминов в соответствии с нормами лексики казахского языка и требованиями современности;

доступность и инклюзивность, доступность всех данных для пользователей языковых ресурсов.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых или иных негативных последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2025 года.