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Право

В Казахстане может измениться минимальная заработная плата

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 18:05 Фото: Zakon.kz
В текущем 2025 году минимальная заработная плата составляет в РК 85 тыс. тенге, но 15 мая 2025 года на рассмотрение Мажилиса поступил законопроект о ратификации Конвенции 131, посвященной установлению МЗП для развивающихся стран. Ратификация может привести к росту МЗП, сообщает Zakon.kz.

Министерство труда и социальной защиты населения разработало законопроект еще прошлым летом: до 9.08.2024 года документ размещался для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА". Однако на рассмотрение депутатов он поступил, как следует из информации на официальном сайте парламента, 15.05.2025.

При том что документ крайне лаконичный и обсуждать в нем по тексту особенно нечего:

"Ратифицировать Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131), совершенную в Женеве 22 июня 1970 года".

Но согласовывать, видимо, было что. МЗП – не только гарантия хоть какой-то оплаты простого, неквалифицированного труда; она также влияет на размер различных социальных выплат.

Сама по себе Конвенция Международной организации труда №131 об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран никаких конкретных цифр не устанавливает. Говорится лишь (в статье 3) о факторах, которые учитываются при определении уровня МЗП, включают, насколько это возможно и приемлемо в соответствии с национальной практикой и условиями:

  • потребности работников и их семей, принимая во внимание общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и сравнительный уровень жизни других социальных групп;
  • экономические соображения, включая требования экономического развития, уровень производительности и желательность достижения и поддержания высокого уровня занятости.

Очень обтекаемо. Тем не менее ратификация Конвенции 131 наверняка приведет к значительному увеличению МЗП в стране. О причинах Zakon.kz публиковал статью, и желающие могут с ней ознакомиться.

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Андрей Губенко
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