СЭЗ "Астана-Технополис" скорректировали виды деятельности
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Приказом министра промышленности и строительства от 24 апреля 2025 года внесены изменения в Правила ведения перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территории специальных экономических зон, и Перечня приоритетных видов деятельности в разрезе СЭЗ.
Так, в деятельность специальной экономической зоны "Астана-Технополис" добавлено:
- строительство и ввод в эксплуатацию административных, жилых и нежилых зданий в соответствии с проектно-сметной документацией.
Этот подпункт действует до 31 декабря 2029 года и распространяется на участок, которым произведено расширение территории специальной экономической зоны "Астана-Технополис" в соответствии с постановлением правительства от 27 января 2025 года и который обозначен в Плане границ специальной экономической зоны "Астана-Технополис" на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Чингиза Айтматова, район Нура".
Вместе с тем уточняется такой вид деятельности, как строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов разрешенных видов деятельности:
- производство прочих продуктов питания;
- производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов;
- производство фармацевтических препаратов;
- производство стекла и изделий из стекла;
- производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;
- производство прочих готовых металлических изделий;
- производство компьютеров и периферийного оборудования;
- производство оборудования для облучения, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;
- производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
- производство электроосветительного оборудования;
- производство электропроводки и электропроводных приборов;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
- производство машин общего назначения;
- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
- выпуск программного обеспечения;
- компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги;
- деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа;
- научные исследования и разработки;
- деятельность в области здравоохранения;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- производство стульев и другой мебели для сиденья;
- производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сиденья;
- производство кухонной мебели;
- производство строительных стальных конструкций;
- производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов;
- производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений;
- производство строительных пластиковых изделий;
- производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей.
Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript