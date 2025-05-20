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Право

СЭЗ "Астана-Технополис" скорректировали виды деятельности

Астана-технополис , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 09:30 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Приказом министра промышленности и строительства от 24 апреля 2025 года внесены изменения в Правила ведения перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территории специальных экономических зон, и Перечня приоритетных видов деятельности в разрезе СЭЗ.

Так, в деятельность специальной экономической зоны "Астана-Технополис" добавлено:

  • строительство и ввод в эксплуатацию административных, жилых и нежилых зданий в соответствии с проектно-сметной документацией.

Этот подпункт действует до 31 декабря 2029 года и распространяется на участок, которым произведено расширение территории специальной экономической зоны "Астана-Технополис" в соответствии с постановлением правительства от 27 января 2025 года и который обозначен в Плане границ специальной экономической зоны "Астана-Технополис" на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Чингиза Айтматова, район Нура".

Вместе с тем уточняется такой вид деятельности, как строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов разрешенных видов деятельности:

  • производство прочих продуктов питания;
  • производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов;
  • производство фармацевтических препаратов;
  • производство стекла и изделий из стекла;
  • производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции;
  • производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;
  • производство прочих готовых металлических изделий;
  • производство компьютеров и периферийного оборудования;
  • производство оборудования для облучения, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;
  • производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
  • производство электроосветительного оборудования;
  • производство электропроводки и электропроводных приборов;
  • производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
  • производство машин общего назначения;
  • складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
  • выпуск программного обеспечения;
  • компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги;
  • деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа;
  • научные исследования и разработки;
  • деятельность в области здравоохранения;
  • прочая деятельность по охране здоровья;
  • производство стульев и другой мебели для сиденья;
  • производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сиденья;
  • производство кухонной мебели;
  • производство строительных стальных конструкций;
  • производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов;
  • производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений;
  • производство строительных пластиковых изделий;
  • производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей. 

Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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