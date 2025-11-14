#АЭС в Казахстане
Право

В СЭЗ "Астана - Технополис" расширили перечень деятельности

производство на СЭЗ, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 10:01 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 10 ноября 2025 года внесены изменения в Правила ведения перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территории специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлены:

  • холодная штамповка или гибка;
  • производство радиаторов и котлов центрального отопления;
  • производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления.

Всего специальная экономическая зона "Астана – Технополис" включает 33 вида деятельности:

  • производство прочих продуктов питания;
  • производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов;
  • производство фармацевтических препаратов;
  • производство стекла и изделий из стекла;
  • производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции;
  • производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;
  • производство прочих готовых металлических изделий;
  • производство компьютеров и периферийного оборудования;
  • производство оборудования для облучения, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;
  • производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
  • производство электроосветительного оборудования;
  • производство электропроводки и электропроводных приборов;
  • производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
  • производство машин общего назначения;
  • складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
  • выпуск программного обеспечения;
  • компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги;
  • деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа;
  • научные исследования и разработки;
  • деятельность в области здравоохранения;
  • прочая деятельность по охране здоровья;
  • производство стульев и другой мебели для сиденья;
  • производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сиденья;
  • производство кухонной мебели;
  • производство строительных стальных конструкций;
  • производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов;
  • производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений;
  • производство строительных пластиковых изделий;
  • производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей;
  • строительство и ввод в эксплуатацию административных, жилых и нежилых зданий в соответствии с проектно-сметной документацией;

Приказ вводится в действие с 13 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
