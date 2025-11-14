В СЭЗ "Астана - Технополис" расширили перечень деятельности

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 10 ноября 2025 года внесены изменения в Правила ведения перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территории специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлены: холодная штамповка или гибка;

производство радиаторов и котлов центрального отопления;

производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления. Всего специальная экономическая зона "Астана – Технополис" включает 33 вида деятельности: производство прочих продуктов питания;

производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов;

производство фармацевтических препаратов;

производство стекла и изделий из стекла;

производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции;

производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;

производство прочих готовых металлических изделий;

производство компьютеров и периферийного оборудования;

производство оборудования для облучения, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;

производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;

производство электроосветительного оборудования;

производство электропроводки и электропроводных приборов;

производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;

производство машин общего назначения;

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

выпуск программного обеспечения;

компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги;

деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа;

научные исследования и разработки;

деятельность в области здравоохранения;

прочая деятельность по охране здоровья;

производство стульев и другой мебели для сиденья;

производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сиденья;

производство кухонной мебели;

производство строительных стальных конструкций;

производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов;

производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений;

производство строительных пластиковых изделий;

производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей;

строительство и ввод в эксплуатацию административных, жилых и нежилых зданий в соответствии с проектно-сметной документацией; Приказ вводится в действие с 13 ноября 2025 года.

