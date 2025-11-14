В СЭЗ "Астана - Технополис" расширили перечень деятельности
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 10 ноября 2025 года внесены изменения в Правила ведения перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территории специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.
В частности, добавлены:
- холодная штамповка или гибка;
- производство радиаторов и котлов центрального отопления;
- производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления.
Всего специальная экономическая зона "Астана – Технополис" включает 33 вида деятельности:
- производство прочих продуктов питания;
- производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов;
- производство фармацевтических препаратов;
- производство стекла и изделий из стекла;
- производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;
- производство прочих готовых металлических изделий;
- производство компьютеров и периферийного оборудования;
- производство оборудования для облучения, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;
- производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
- производство электроосветительного оборудования;
- производство электропроводки и электропроводных приборов;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
- производство машин общего назначения;
- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
- выпуск программного обеспечения;
- компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги;
- деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа;
- научные исследования и разработки;
- деятельность в области здравоохранения;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- производство стульев и другой мебели для сиденья;
- производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сиденья;
- производство кухонной мебели;
- производство строительных стальных конструкций;
- производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов;
- производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений;
- производство строительных пластиковых изделий;
- производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей;
- строительство и ввод в эксплуатацию административных, жилых и нежилых зданий в соответствии с проектно-сметной документацией;
Приказ вводится в действие с 13 ноября 2025 года.
