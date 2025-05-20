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Право

Качество интернета в Казахстане хотят улучшить, приняв новый закон

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 11:03 Фото: pexels
Операторы связи получат возможность устанавливать базовые станции в многоквартирных домах без согласия собственников квартир, которое, следует уточнить, требуется сейчас. Конечно, если эта новая норма в законопроекте по вопросу развития рынка телекоммуникаций будет принята, пишет Zakon.kz.

Качество интернета в Казахстане, как известно, не на высоте. Причем в буквальном смысле – тоже. Инфраструктура связи тем лучше, чем гуще. В условиях городов это означает, в частности, что базовые станции для нормального функционирования телекоммуникационных сетей в значительном количестве должны располагаться как можно выше, т.е. на крышах зданий и сооружений.

Однако многие их этих зданий представляют собой многоквартирные жилые дома (МЖД), которые являются объектом кондоминиума, где квартиры находятся в индивидуальной собственности граждан, а остальное в доме – в их общей долевой собственности.

И как собственники, они на общем собрании могут и отказать владельцам сетей и средств связи, когда те обратятся с просьбой установить на здании телекоммуникационное оборудование. И ведь зачастую отказывают. Как сетуют авторы законодательных поправок:

"Большинство граждан побаиваются негативного воздействия на здоровье базовых станций, установленных на крышах домов, в связи с чем препятствуют их установке".

Выход нашли в новой норме, согласно которой такое согласие у собственников спрашивать не будут.

"Не требуется согласие собственников объектов кондоминиума здания, сооружения, квартир и нежилых помещений либо их доверенных лиц в установке телекоммуникационного оборудования на объектах кондоминиума здания, сооружения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения".Пункт 3 статьи 38-1 (предлагаемой) Закона РК "О жилищных отношениях"

А согласно пункту 4 данной статьи, собственникам и вовсе "запрещается отказывать в установке телекоммуникационного оборудования на объектах кондоминиума здания".

Контроль за исполнением этих новых требований будет осуществлять жилищная инспекция, то есть государственная организация, а значит, нарушение новых правил будет квалифицироваться по статье 462 КоАП "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований". Штраф для некоммерческих организаций (КСК, ОСИ) на первый раз – 100 МРП, затем – 200 МРП.

Строго? Инициаторы реформы так объясняют свою позицию:

"В связи с отсутствием базовых станций в соответствующих районах и воспрепятствованием жильцов к их установке владельцы сетей и средств связи, операторы связи не имеют возможности исполнять закрепленные за ними законодательством обязательства".

А обязательства эти нешуточные.

"Согласно Закону РК "О связи", владельцы сетей и средств связи, операторы связи обязаны обеспечивать круглосуточный доступ к бесплатным соединениям с экстренными службами".

Ну и не забываем о том, что 1 июля 2011 года Совет по правам человека ООН принял резолюцию, согласно которой доступ к сети интернет приравнен к базовым правам человека и является одним из неотъемлемых прав человека.

Так что, препятствуя доступу к интернету, одни граждане нарушают права других.

Впрочем, проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных", содержащий в числе многих прочих эту поправку, лишь начал свою законодательную одиссею. Не факт, что ее примут, потому что в ней можно разглядеть нарушение прав собственности. Да, это право не безусловно:

"В случаях, на условиях и в пределах, предусмотренных законодательными актами, собственник обязан допустить ограниченное пользование его имуществом другими лицами". Пункт 6 статьи 188 Гражданского кодекса

Тем не менее такие моменты требуют очень щепетильного подхода.

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Андрей Губенко
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