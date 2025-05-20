Качество интернета в Казахстане хотят улучшить, приняв новый закон

Операторы связи получат возможность устанавливать базовые станции в многоквартирных домах без согласия собственников квартир, которое, следует уточнить, требуется сейчас. Конечно, если эта новая норма в законопроекте по вопросу развития рынка телекоммуникаций будет принята, пишет Zakon.kz.

Качество интернета в Казахстане, как известно, не на высоте. Причем в буквальном смысле – тоже. Инфраструктура связи тем лучше, чем гуще. В условиях городов это означает, в частности, что базовые станции для нормального функционирования телекоммуникационных сетей в значительном количестве должны располагаться как можно выше, т.е. на крышах зданий и сооружений.

Однако многие их этих зданий представляют собой многоквартирные жилые дома (МЖД), которые являются объектом кондоминиума, где квартиры находятся в индивидуальной собственности граждан, а остальное в доме – в их общей долевой собственности.

И как собственники, они на общем собрании могут и отказать владельцам сетей и средств связи, когда те обратятся с просьбой установить на здании телекоммуникационное оборудование. И ведь зачастую отказывают. Как сетуют авторы законодательных поправок:

"Большинство граждан побаиваются негативного воздействия на здоровье базовых станций, установленных на крышах домов, в связи с чем препятствуют их установке".

Выход нашли в новой норме, согласно которой такое согласие у собственников спрашивать не будут.

"Не требуется согласие собственников объектов кондоминиума здания, сооружения, квартир и нежилых помещений либо их доверенных лиц в установке телекоммуникационного оборудования на объектах кондоминиума здания, сооружения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения". Пункт 3 статьи 38-1 (предлагаемой) Закона РК "О жилищных отношениях"

А согласно пункту 4 данной статьи, собственникам и вовсе "запрещается отказывать в установке телекоммуникационного оборудования на объектах кондоминиума здания".

Контроль за исполнением этих новых требований будет осуществлять жилищная инспекция, то есть государственная организация, а значит, нарушение новых правил будет квалифицироваться по статье 462 КоАП "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований". Штраф для некоммерческих организаций (КСК, ОСИ) на первый раз – 100 МРП, затем – 200 МРП.

Строго? Инициаторы реформы так объясняют свою позицию:

"В связи с отсутствием базовых станций в соответствующих районах и воспрепятствованием жильцов к их установке владельцы сетей и средств связи, операторы связи не имеют возможности исполнять закрепленные за ними законодательством обязательства".

А обязательства эти нешуточные.

"Согласно Закону РК "О связи", владельцы сетей и средств связи, операторы связи обязаны обеспечивать круглосуточный доступ к бесплатным соединениям с экстренными службами".

Ну и не забываем о том, что 1 июля 2011 года Совет по правам человека ООН принял резолюцию, согласно которой доступ к сети интернет приравнен к базовым правам человека и является одним из неотъемлемых прав человека.

Так что, препятствуя доступу к интернету, одни граждане нарушают права других.

Впрочем, проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных", содержащий в числе многих прочих эту поправку, лишь начал свою законодательную одиссею. Не факт, что ее примут, потому что в ней можно разглядеть нарушение прав собственности. Да, это право не безусловно:

"В случаях, на условиях и в пределах, предусмотренных законодательными актами, собственник обязан допустить ограниченное пользование его имуществом другими лицами". Пункт 6 статьи 188 Гражданского кодекса

Тем не менее такие моменты требуют очень щепетильного подхода.