В Казахстане хотят обновить правила работы связи и дата-центров
Депутаты Мажилиса 13 мая 2026 года одобрили в первом чтении законопроект по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. Документ предусматривает новые правила для спутниковой связи, интернета вещей и строительства дата-центров, передает корреспондент Zakon.kz.
Отмечается, что законопроект направлен на развитие инфраструктуры связи, формирование благоприятных условий для привлечения перспективных телекоммуникационных технологий и обеспечение доступности услуг связи для населения.
Законопроектом предлагается внесение изменений в законы Республики Казахстан "О жилищных отношениях", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О связи", "Об информатизации", "О почте" в части:
- расширения компетенции акиматов по предоставлению мест с подведенным электроснабжением для строительства операторами сетей и сооружений связи;
- актуализации и введения новых терминов и определений, таких как "интернет вещей", "беспроводной фиксированный абонентский доступ" и другие;
- развития спутниковой связи и обновление условий использования негеостационарных спутников;
- регламентирование деятельности сетей интернета вещей, входящих в единую сеть телекоммуникаций Республики Казахстан;
- организации транзита международного трафика без прохождения через системы централизованного управления сетями телекоммуникаций;
- введения нормы, запрещающей пропуск несанкционированного трафика и незаконное использование сетей связи;
- обновления критериев для центров обработки данных в части введения обязанности физических и юридических лиц по уведомлению уполномоченного органа о начале строительства либо о вводе в эксплуатацию центров обработки данных.
20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил о планах по созданию ЦОД-долины в Павлодарской области и подчеркнул необходимость опережающего ввода новых энергетических мощностей.
