#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
Право

В Казахстане хотят обновить правила работы связи и дата-центров

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 11:59 Фото: freepik
Депутаты Мажилиса 13 мая 2026 года одобрили в первом чтении законопроект по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. Документ предусматривает новые правила для спутниковой связи, интернета вещей и строительства дата-центров, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что законопроект направлен на развитие инфраструктуры связи, формирование благоприятных условий для привлечения перспективных телекоммуникационных технологий и обеспечение доступности услуг связи для населения.

Законопроектом предлагается внесение изменений в законы Республики Казахстан "О жилищных отношениях", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О связи", "Об информатизации", "О почте" в части:

  • расширения компетенции акиматов по предоставлению мест с подведенным электроснабжением для строительства операторами сетей и сооружений связи;
  • актуализации и введения новых терминов и определений, таких как "интернет вещей", "беспроводной фиксированный абонентский доступ" и другие;
  • развития спутниковой связи и обновление условий использования негеостационарных спутников;
  • регламентирование деятельности сетей интернета вещей, входящих в единую сеть телекоммуникаций Республики Казахстан;
  • организации транзита международного трафика без прохождения через системы централизованного управления сетями телекоммуникаций;
  • введения нормы, запрещающей пропуск несанкционированного трафика и незаконное использование сетей связи;
  • обновления критериев для центров обработки данных в части введения обязанности физических и юридических лиц по уведомлению уполномоченного органа о начале строительства либо о вводе в эксплуатацию центров обработки данных.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил о планах по созданию ЦОД-долины в Павлодарской области и подчеркнул необходимость опережающего ввода новых энергетических мощностей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
отходы, радиация
12:53, Сегодня
Новые обязательства появятся у бизнеса в сфере обращения с радиоактивными отходами
Кардинально снизить нагрузку на бизнес хотят в Казахстане
14:05, 08 ноября 2023
Кардинально снизить нагрузку на бизнес хотят в Казахстане
Работник, работники, рабочий, люди на производстве, производство, завод
13:27, 18 марта 2026
Защиту трудовых прав работников хотят усилить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский киберспортсмен сотворил историческое событие
12:18, Сегодня
Казахстанский киберспортсмен сотворил историческое событие
Костов может возглавить &quot;Кайсар&quot;
11:46, Сегодня
Уволенный из "Актобе" наставник может вновь возглавить клуб КПЛ
Чемпион Almaty Open оказался круче Карлоса Алькараса в текущем году
11:21, Сегодня
Чемпион Almaty Open оказался круче Карлоса Алькараса в текущем году
Стал известен новый главный тренер &quot;Иртыша&quot;
10:47, Сегодня
Стал известен новый главный тренер "Иртыша"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: