В Казахстане в перечень регулируемых услуг внесли изменения

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 13 сентября 2024 года внесены изменения в перечень регулируемых услуг, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции изложен пункт о том, что регулируются услуги в сфере производства, передачи, распределения и реализации тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения и местных системах теплоснабжения, за исключением тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, канализационно-очистных сооружений:

производство тепловой энергии;

передача, распределение и реализация тепловой энергии;

производство, передача и распределение тепловой энергии;

производство, передача, распределение и реализация тепловой энергии.

В прежней редакции не говорилось о реализации тепловой энергии, но при этом учитывалось снабжение тепловой энергией.

Приказ вводится в действие c 1 июля 2025 года.