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В Казахстане в перечень регулируемых услуг внесли изменения

ТЭЦ, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 10:00 Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 13 сентября 2024 года внесены изменения в перечень регулируемых услуг, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции изложен пункт о том, что регулируются услуги в сфере производства, передачи, распределения и реализации тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения и местных системах теплоснабжения, за исключением тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, канализационно-очистных сооружений:

  • производство тепловой энергии;
  • передача, распределение и реализация тепловой энергии;
  • производство, передача и распределение тепловой энергии;
  • производство, передача, распределение и реализация тепловой энергии. 

В прежней редакции не говорилось о реализации тепловой энергии, но при этом учитывалось снабжение тепловой энергией.

Приказ вводится в действие c 1 июля 2025 года.

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