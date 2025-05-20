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Право

Домен в деревне: как планируют развивать интернет в сельской местности

Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 18:24 Фото: akorda.kz
Почему а Казахстане зачастую нет интернета или он неважного качества за городом, в сельской местности? Потому что есть проблемы с предоставлением земли под антенно-мачтовые сооружения, а уже построенных зданий – под базовые станции. Как проблему хотят решить законодательно, пишет Zakon.kz.

Амбиции нашей страны не раз обозначены – создать индустрию информационно-коммуникационных технологий. Быть лидером в этой сфере – по крайней мере, региональным.

Однако для начала надо развить интернет, как прописывается в планах, до скорости свыше 100Мбит/с – причем не только в городах, но и в сельской местности. А с этим последним – отдельная проблема, имеющая несколько причин.

Самое простое для ее решения – разместить средства сотовой связи в каждом мало-мальском селении. Но дело в том, что в сельских населенных пунктах зачастую единственным высоким и подходящим зданием и сооружением для базовой станции являются объекты госмонополии и спецправа (Казпочта, Казтелерадио и другие).

А что это значит? Согласно пп.1) пункта 6 статьи 193 Предпринимательского кодекса, субъектам государственной монополии, специального права запрещается в числе прочего производить товары, не относящиеся к сфере государственной монополии и спецправа.

Так вот, предлагается в этой части сделать исключение "для деятельности по предоставлению в имущественный наем (аренду) зданий, сооружений для размещения средств сотовой связи".

Данные поправки содержатся в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных". О документе и предлагаемых реформах Zakon.kz публиковал статью, в частности, о запрете собственникам квартир отказывать в установке телекоммуникационного оборудования на объектах кондоминиума многоквартирного жилого дома.

Речь там шла о мерах в условиях плотной городской застройки. А норма, которая упоминается сейчас, поможет решить проблему с Сетью в загородной местности. Таким образом разработчики намерены предоставить доступ для размещения средств сотовой связи, как они подсчитали, к 21 государственной организации, к которым операторы раньше не могли подступиться. Запрещал закон.

Более того, амбициозная задача создания непрерывной зоны покрытия Сети на всей территории РК позволила появится и такой вот беспрецедентной норме (пока в проекте). Статья 119-4 Закона РК "О государственном имуществе" предоставит возможность операторам связи получать в безвозмездное пользование зданий (части зданий), сооружений и территорий госорганов и организаций для размещения телекоммуникационного оборудования.

Вот такое ничего себе!

Наконец, в той загородной местности, где вообще нет никакого жилья, предлагается облегченный способ строительства сооружений сотовой или спутниковой связи: антенно-мачтовых сооружений и опор. Оно не будет подлежать инспектированию со стороны государственной архитектурно-строительной инспекции (пп. 4) пункта 6 статьи 33 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК".

Кроме того, предлагается уведомительный порядок ввода в эксплуатацию этих объектов – и без проектно-сметной документации (пп. 7) пункта 2 статьи 60 Закона). Также планируют разрешить строительство линий и оборудования связи на землях ООПТ. Ну и само такое отчуждение земель (пп. 5) пункта 2 статьи 122 Закона РК "Об ООПТ").

Все эти меры, по замыслу разработчиков, должны будут стимулировать операторов связи развивать бизнес и тем самым способствовать задачам государства.

Такие вот приоритеты: 5G повсеместно.

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Андрей Губенко
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