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Право

СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота": обновлены виды деятельности

СЭЗ &quot;Хоргос-Восточные ворота&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 09:51 Фото: gov.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 15 мая 2025 года внес изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложена деятельность специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота":

  • складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
  • производство продуктов питания;
  • производство кожаной и относящейся к ней продукции;
  • производство текстильных изделий;
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции;
  • производство продуктов химической промышленности;
  • производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
  • производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
  • строительство в соответствии с проектно-сметной документацией зданий для организации выставок, музея, складских и административных зданий;
  • строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
  • морское рыбоводство;
  • пресноводное рыбоводство;
  • производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
  • производство электронных элементов;
  • производство чугуна, стали и ферросплавов. 

Приказ вводится в действие с 22 мая 2025 года.

Общая территория СЭЗ составляет 4 591,5 га и включает в себя три ключевые зоны – логистическую и индустриальную, а также транспортно-логистический комплекс Сухого порта.

Всего в Казахстане действует 15 специальных эклономических зон.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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