СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота": обновлены виды деятельности
Фото: gov.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 15 мая 2025 года внес изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.
В частности, в новой редакции изложена деятельность специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота":
- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
- производство продуктов питания;
- производство кожаной и относящейся к ней продукции;
- производство текстильных изделий;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство продуктов химической промышленности;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
- строительство в соответствии с проектно-сметной документацией зданий для организации выставок, музея, складских и административных зданий;
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
- морское рыбоводство;
- пресноводное рыбоводство;
- производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
- производство электронных элементов;
- производство чугуна, стали и ферросплавов.
Приказ вводится в действие с 22 мая 2025 года.
Общая территория СЭЗ составляет 4 591,5 га и включает в себя три ключевые зоны – логистическую и индустриальную, а также транспортно-логистический комплекс Сухого порта.
Всего в Казахстане действует 15 специальных эклономических зон.
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