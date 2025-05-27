В Пекине создан культурный центр Казахстана

Постановлением правительства от 22 мая 2025 года создано учреждение "Культурный центр Казахстана в городе Пекине" Министерства культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

Центр создан в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров от 27 ноября 2023 года.

Министерство культуры и информации РК определено компетентным органом в отношении учреждения.

Соответственно, перечень учреждений, находящихся в ведении министерства и его ведомств за рубежом дополнен учреждением "Культурный центр Казахстана в городе Пекине".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.