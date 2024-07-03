Культурные центры Китая и Казахстана открыли в Астане и Пекине
Фото: akorda.kz
Министр культуры и информации Аида Балаева 3 июля 2024 года провела церемонию открытия культурного центра Китая в Астане, сообщает Zakon.kz.
Церемонию открытия Центра Аида Балаева провела в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Казахстан.
Также в этот день состоялось открытие в Пекине культурного центра Казахстана.
Позже во время совместного заявления СМИ лидер КНР рассказал, какую роль будет играть данный Центр.
"Сегодня мы с президентом вместе открыли культурные центры наших стран и филиал Пекинского университета языка и культуры в Казахстане, которые, несомненно, будут способствовать сближению и взаимопониманию наших народов", – отметил он.
Указал он и на планы расширять кооперацию в сферах средств массовой информации по линии данных, а также сотрудничества в области кино и телевидения.
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