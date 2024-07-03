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Культурные центры Китая и Казахстана открыли в Астане и Пекине

сотрудничество, Центр культуры, гуманитарные связи , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 13:01 Фото: akorda.kz
Министр культуры и информации Аида Балаева 3 июля 2024 года провела церемонию открытия культурного центра Китая в Астане, сообщает Zakon.kz.

Церемонию открытия Центра Аида Балаева провела в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Казахстан.

Также в этот день состоялось открытие в Пекине культурного центра Казахстана.

Позже во время совместного заявления СМИ лидер КНР рассказал, какую роль будет играть данный Центр.

"Сегодня мы с президентом вместе открыли культурные центры наших стран и филиал Пекинского университета языка и культуры в Казахстане, которые, несомненно, будут способствовать сближению и взаимопониманию наших народов", – отметил он.

Указал он и на планы расширять кооперацию в сферах средств массовой информации по линии данных, а также сотрудничества в области кино и телевидения.

О том, как Токаев встретил Си Цзиньпина в Акорде, читайте здесь.

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