Культурные центры Китая и Казахстана открыли в Астане и Пекине

Министр культуры и информации Аида Балаева 3 июля 2024 года провела церемонию открытия культурного центра Китая в Астане, сообщает Zakon.kz.

Церемонию открытия Центра Аида Балаева провела в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Казахстан.

Также в этот день состоялось открытие в Пекине культурного центра Казахстана.

Позже во время совместного заявления СМИ лидер КНР рассказал, какую роль будет играть данный Центр.

"Сегодня мы с президентом вместе открыли культурные центры наших стран и филиал Пекинского университета языка и культуры в Казахстане, которые, несомненно, будут способствовать сближению и взаимопониманию наших народов", – отметил он.

Указал он и на планы расширять кооперацию в сферах средств массовой информации по линии данных, а также сотрудничества в области кино и телевидения.

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