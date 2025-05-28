В Туркестанской области расширили границы 19 сел

Фото: Zakon.kz

Совместное постановление акимата и маслихата Казыгуртского района Туркестанской области от 20 мая 2025 года об изменении и установлении границ населенных пунктов Казыгуртского района, сообщает Zakon.kz.

Так, принято решение изменить и установить границы следующих населенных пунктов Казыгуртского района Туркестанской области: изменить границы населенного пункта Сарапхана сельского округа Сарапхана путем включения 27,37 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 396,73 гектаров;

сельского округа Сарапхана путем включения 27,37 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 396,73 гектаров; изменить границы населенного пункта Талдыбулак сельского округа Сарапхана путем включения 25,0 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 90,96 гектаров;

сельского округа Сарапхана путем включения 25,0 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 90,96 гектаров; изменить границы населенного пункта Жинишке сельского округа Сарапхана путем включения 10 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 163,38 гектаров;

изменить границы населенного пункта Махамбет сельского округа Сарапхана путем включения 8,3 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 396,73 гектаров;

сельского округа Сарапхана путем включения 8,3 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 396,73 гектаров; изменить границы населенного пункта Сынтас сельского округа Қарабау путем включения 1,41 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 293,48 гектаров;

сельского округа Қарабау путем включения 1,41 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 293,48 гектаров; изменить границы населенного пункта Карабау сельского округа Карабау путем включения 16 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 135,88 гектаров;

сельского округа Карабау путем включения 16 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 135,88 гектаров; изменить границы населенного пункта Жумысшы сельского округа Карабау путем включения 3 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 176,04 гектаров;

сельского округа Карабау путем включения 3 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 176,04 гектаров; изменить границы населенного пункта Жигерген сельского округа Жигерген путем включения 16,30 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 173,27 гектаров;

сельского округа Жигерген путем включения 16,30 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 173,27 гектаров; изменить границы населенного пункта Дихан сельского округа Жигерген путем включения 30 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 131,91 гектаров;

сельского округа Жигерген путем включения 30 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 131,91 гектаров; изменить границы населенного пункта Кызылбулак сельского округа Жигерген путем включения 40 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 120,95 гектаров;

сельского округа Жигерген путем включения 40 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 120,95 гектаров; изменить границы населенного пункта Ондирис сельского округа Турбат путем включения 18 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 273,81 гектаров;

сельского округа Турбат путем включения 18 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 273,81 гектаров; изменить границы населенного пункта Кызылдихан сельского округа Турбат путем включения 3,35 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 307,15 гектаров;

сельского округа Турбат путем включения 3,35 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 307,15 гектаров; изменить границы населенного пункта Женис сельского округа Жанабазар путем включения 89,4 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 159,82 гектаров;

сельского округа Жанабазар путем включения 89,4 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 159,82 гектаров; изменить границы населенного пункта Рабат сельского округа К.Абдалиев путем включения 13 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 418,56 гектаров;

сельского округа К.Абдалиев путем включения 13 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 418,56 гектаров; изменить границы населенного пункта Кокибел сельского округа С.Ракымов путем включения 3,5 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 248,27 гектаров;

сельского округа С.Ракымов путем включения 3,5 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 248,27 гектаров; изменить границы населенного пункта Майбулак сельского округа С.Ракымов путем включения 19,4 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 185,88 гектаров;

сельского округа С.Ракымов путем включения 19,4 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 185,88 гектаров; изменить границы населенного пункта Тугыртас сельского округа Кызылкия путем включения 16 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 57,39 гектаров;

сельского округа Кызылкия путем включения 16 гектаров земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 57,39 гектаров; изменить границы населенного пункта Каржан сельского округа Алтынтобе путем включения 59,85 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 671,50 гектаров;

сельского округа Алтынтобе путем включения 59,85 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 671,50 гектаров; изменить границы населенного пункта Казыгурт сельского округа Казыгурт путем включения 1,5 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района, установив границы общей площадью 3771,42 гектаров. Совместное постановление вводится в действие с 7 июня 2025 года.

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