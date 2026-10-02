Несколько сел оказались под водой после сильного ливня в Туркестанской области
Фото: Instagram/kazygurt_akimat
1 октября 2026 года в Казыгуртском районе Туркестанской области из-за сильных дождей сошел селевой поток, который затронул несколько населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы распространяют в социальных сетях видео, на которых запечатлено, как водой залиты дороги, соединяющие села, а также улицы населенных пунктов.
К счастью, никто не пострадал. Разрушений жилых домов также не зафиксировано.
В настоящее время, 2 октября, на пострадавших от непогоды территориях продолжаются работы по устранению последствий ливней, очистке от грязи и ила, приведению в порядок подтопленных участков и обеспечению безопасности жителей.
К работам привлечены более 200 человек и 12 единиц спецтехники.
В июле 2026 года Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана напоминало правила поведения при угрозе селевого потока.
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