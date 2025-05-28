Важно знать: какие платежи нужно уплатить при ввозе автомобиля

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали о порядке уплаты обязательных платежей при ввозе транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Так, законодательство предусматривает, что при ввозе транспортных средств на территорию Казахстана необходимо уплатить:

Таможенный сбор за таможенное декларирование – в размере 6 МРП (22 152 тенге в 2025 году). Ввозная таможенная пошлина – определяется в соответствии с Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза. Ставка пошлины зависит от года выпуска, объема и типа двигателя и может варьироваться от 0% до 18%, либо быть установлена в фиксированном размере в зависимости от единицы измерения. Акциз – уплачивается в отношении легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей, с объемом двигателя более 3000 куб. см. Ставка акциза составляет 100 тенге за 1 куб. см. Налог на добавленную стоимость (НДС) – 12% от облагаемого импорта.

Вместе с тем в КГД сообщили, что в отношении транспортных средств возможно применение пониженных ставок ввозных таможенных пошлин в рамках обязательств РК по присоединению к Всемирной торговой организации.

При этом транспортные средства, оформленные по ставкам ВТО, не могут вывозиться за пределы территории РК.

В Комитете госдоходов призвали участников внешнеэкономической деятельности соблюдать установленные требования и своевременно уплачивать обязательные платежи при ввозе транспортных средств.