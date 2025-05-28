Важно знать: какие платежи нужно уплатить при ввозе автомобиля
Фото: pexels
В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали о порядке уплаты обязательных платежей при ввозе транспортных средств, сообщает Zakon.kz.
Так, законодательство предусматривает, что при ввозе транспортных средств на территорию Казахстана необходимо уплатить:
- Таможенный сбор за таможенное декларирование – в размере 6 МРП (22 152 тенге в 2025 году).
- Ввозная таможенная пошлина – определяется в соответствии с Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза. Ставка пошлины зависит от года выпуска, объема и типа двигателя и может варьироваться от 0% до 18%, либо быть установлена в фиксированном размере в зависимости от единицы измерения.
- Акциз – уплачивается в отношении легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей, с объемом двигателя более 3000 куб. см. Ставка акциза составляет 100 тенге за 1 куб. см.
- Налог на добавленную стоимость (НДС) – 12% от облагаемого импорта.
Вместе с тем в КГД сообщили, что в отношении транспортных средств возможно применение пониженных ставок ввозных таможенных пошлин в рамках обязательств РК по присоединению к Всемирной торговой организации.
При этом транспортные средства, оформленные по ставкам ВТО, не могут вывозиться за пределы территории РК.
В Комитете госдоходов призвали участников внешнеэкономической деятельности соблюдать установленные требования и своевременно уплачивать обязательные платежи при ввозе транспортных средств.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript