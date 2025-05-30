#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
509.26
574.75
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
509.26
574.75
6.46
Право

Обновлены правила выплаты компенсации сотрудникам, работающим в международных организациях

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 11:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства от 27 мая 2025 года внесены изменения в Правила возмещения разницы должностным лицам, направленным на работу в международные организации от РК, ранее занимавшим должности персонала дипломатической службы, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок правил изложен в новой редакции – Правила выплаты денежной компенсации и возмещения разницы должностным лицам, направленным на работу в международные организации от Республики Казахстан, ранее занимавшим должности персонала дипломатической службы".

Выплата денежной компенсации и возмещение разницы производятся за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете по соответствующей бюджетной программе Министерству иностранных дел РК.

В текущем финансовом году выплата денежной компенсации и возмещение разницы исчисляются со дня принятия решения министерством о приравнивании сотрудников международных организаций к персоналу загранучреждений РК в соответствующем иностранном государстве.

При этом не допускаются в текущем финансовом году выплата денежной компенсации и возмещение разницы сотрудникам международных организаций по расходам, произведенным в предыдущем году.

Финансовым и отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

Сотрудникам международных организаций, штаб-квартиры которых находятся на территории РК, выплата денежной компенсации, возмещение разницы денежного содержания в иностранных валютах, гарантий и компенсаций, а также выплата должностных окладов в иностранной и национальной валютах не производятся.

Предусматривается, что документы, составленные на иностранном языке, при представлении в загранучреждение сопровождаются надлежащим образом заверенным переводом их на государственный или русский языки.

Также утвержден порядок выплаты денежной компенсации и порядок возмещения разницы денежного содержания, гарантий и компенсаций, денежной выплаты за дипломатический ранг, а также ежегодной денежной выплаты стоимости представительской экипировки.

Постановление вводится в действие с 9 июня 2025 года.  

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Свидетельство на возвращение в страну: какие документы нужны
Право
12:20, Сегодня
Свидетельство на возвращение в страну: какие документы нужны
Правила ведения реестра госимущества: внесены изменения
Право
11:26, Сегодня
Правила ведения реестра госимущества: внесены изменения
Обновлены правила выплаты компенсации за умерших за границей сотрудников дипломатической службы
Право
10:44, Сегодня
Обновлены правила выплаты компенсации за умерших за границей сотрудников дипломатической службы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: