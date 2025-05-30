Обновлены правила выплаты компенсации сотрудникам, работающим в международных организациях

Постановлением правительства от 27 мая 2025 года внесены изменения в Правила возмещения разницы должностным лицам, направленным на работу в международные организации от РК, ранее занимавшим должности персонала дипломатической службы, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок правил изложен в новой редакции – Правила выплаты денежной компенсации и возмещения разницы должностным лицам, направленным на работу в международные организации от Республики Казахстан, ранее занимавшим должности персонала дипломатической службы".

Выплата денежной компенсации и возмещение разницы производятся за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете по соответствующей бюджетной программе Министерству иностранных дел РК.

В текущем финансовом году выплата денежной компенсации и возмещение разницы исчисляются со дня принятия решения министерством о приравнивании сотрудников международных организаций к персоналу загранучреждений РК в соответствующем иностранном государстве.

При этом не допускаются в текущем финансовом году выплата денежной компенсации и возмещение разницы сотрудникам международных организаций по расходам, произведенным в предыдущем году.

Финансовым и отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

Сотрудникам международных организаций, штаб-квартиры которых находятся на территории РК, выплата денежной компенсации, возмещение разницы денежного содержания в иностранных валютах, гарантий и компенсаций, а также выплата должностных окладов в иностранной и национальной валютах не производятся.

Предусматривается, что документы, составленные на иностранном языке, при представлении в загранучреждение сопровождаются надлежащим образом заверенным переводом их на государственный или русский языки.

Также утвержден порядок выплаты денежной компенсации и порядок возмещения разницы денежного содержания, гарантий и компенсаций, денежной выплаты за дипломатический ранг, а также ежегодной денежной выплаты стоимости представительской экипировки.

Постановление вводится в действие с 9 июня 2025 года.