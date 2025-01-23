Обновлены правила отбора претендентов на премию "Болашак"

Постановлением правительства РК от 17 января 2025 года внесены изменения в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что "Болашак" является персональной премией и присуждается республиканской комиссией в соответствии с перечнем приоритетных специальностей для присуждения стипендии в целях:

академического обучения граждан РК в ведущих зарубежных высших учебных заведениях по очной форме;

прохождения стажировки категориями работников, определяемыми республиканской комиссией.

Премия "Болашак" присуждается для следующих категорий:

претенденты на получение степени магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, самостоятельно поступившие на академическое обучение или обучающиеся в ведущих зарубежных вузах, включенных в список;

претенденты из сельского населенного пункта на получение степени магистра;

претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе инженерно-техническими работниками;

претенденты на получение степени магистра по специальностям медицинского направления;

претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе государственными служащими;

претенденты на прохождение стажировок, относящиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе к категории работников, определенной республиканской комиссией.

"Болашак" предоставляется за счет республиканского бюджета и включает в себя:

организацию и проведение приема документов претендентов, осуществление комплекса мероприятий по организации отбора претендентов на конкурсной основе;

заключение договоров обучения, залога или гарантии;

организацию и мониторинг академического обучения и прохождения стажировок стипендиатами;

финансирование расходов, связанных с организацией обучения и прохождения стажировок;

мониторинг выполнения стипендиатами условий договора в части отработки на территории республики Казахстан;

заключение договоров с международными партнерами, зарубежными учебными заведениями на организацию обучения стипендиатов;

оплату расходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению комплекса мероприятий по стипендии "Болашак", в том числе по информационному сопровождению мероприятий по стипендии "Болашак";

оплату услуг по проведению комплексного тестирования для претендентов;

оплату услуг членам независимой экспертной комиссии за проведение персонального собеседования претендентов;

оплату расходов по направлениям расходования стипендии "Болашак", определяемым правительством РК.

Постановление вводится в действие со 2 февраля 2025 года.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования сообщили, что новые правила отбора кандидатов для получения стипендии "Болашак" предусматривают обновление конкурсного отбора с введением отсеивающего механизма. Так, в соответствии с этим нововведением кандидаты, не набравшие необходимое количество баллов, не будут допущены к следующему туру.

Кроме того, для выпускников программы предусмотрена возможность прохождения трудовой отработки в международных организациях, членом которых является Казахстан, таких как ООН, ЮНЕСКО, ШОС и ТМТ.

Также перечень необходимых документов для участия в конкурсном отборе дополнен мотивационным письмом. Кандидатам, не прошедшим конкурсный отбор, предоставляется право повторного участия в конкурсе в том же календарном году.