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Право

Обновлены правила отбора претендентов на премию "Болашак"

Болашак, международная образовательная стипендия, образование, программа , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 11:32 Фото: bolashak.gov.kz
Постановлением правительства РК от 17 января 2025 года внесены изменения в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что "Болашак" является персональной премией и присуждается республиканской комиссией в соответствии с перечнем приоритетных специальностей для присуждения стипендии в целях:

  • академического обучения граждан РК в ведущих зарубежных высших учебных заведениях по очной форме;
  • прохождения стажировки категориями работников, определяемыми республиканской комиссией.

Премия "Болашак" присуждается для следующих категорий:

  • претенденты на получение степени магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, самостоятельно поступившие на академическое обучение или обучающиеся в ведущих зарубежных вузах, включенных в список;
  • претенденты из сельского населенного пункта на получение степени магистра;
  • претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе инженерно-техническими работниками;
  • претенденты на получение степени магистра по специальностям медицинского направления;
  • претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе государственными служащими;
  • претенденты на прохождение стажировок, относящиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе к категории работников, определенной республиканской комиссией.

"Болашак" предоставляется за счет республиканского бюджета и включает в себя:

  • организацию и проведение приема документов претендентов, осуществление комплекса мероприятий по организации отбора претендентов на конкурсной основе;
  • заключение договоров обучения, залога или гарантии;
  • организацию и мониторинг академического обучения и прохождения стажировок стипендиатами;
  • финансирование расходов, связанных с организацией обучения и прохождения стажировок;
  • мониторинг выполнения стипендиатами условий договора в части отработки на территории республики Казахстан;
  • заключение договоров с международными партнерами, зарубежными учебными заведениями на организацию обучения стипендиатов;
  • оплату расходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению комплекса мероприятий по стипендии "Болашак", в том числе по информационному сопровождению мероприятий по стипендии "Болашак";
  • оплату услуг по проведению комплексного тестирования для претендентов;
  • оплату услуг членам независимой экспертной комиссии за проведение персонального собеседования претендентов;
  • оплату расходов по направлениям расходования стипендии "Болашак", определяемым правительством РК. 

Постановление вводится в действие со 2 февраля 2025 года. 

Ранее в Министерстве науки и высшего образования сообщили, что новые правила отбора кандидатов для получения стипендии "Болашак" предусматривают обновление конкурсного отбора с введением отсеивающего механизма. Так, в соответствии с этим нововведением кандидаты, не набравшие необходимое количество баллов, не будут допущены к следующему туру.

Кроме того, для выпускников программы предусмотрена возможность прохождения трудовой отработки в международных организациях, членом которых является Казахстан, таких как ООН, ЮНЕСКО, ШОС и ТМТ.

Также перечень необходимых документов для участия в конкурсном отборе дополнен мотивационным письмом. Кандидатам, не прошедшим конкурсный отбор, предоставляется право повторного участия в конкурсе в том же календарном году.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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