Обновлены правила отбора претендентов на премию "Болашак"
В частности, правила изложены в новой редакции.
Так, говорится, что "Болашак" является персональной премией и присуждается республиканской комиссией в соответствии с перечнем приоритетных специальностей для присуждения стипендии в целях:
- академического обучения граждан РК в ведущих зарубежных высших учебных заведениях по очной форме;
- прохождения стажировки категориями работников, определяемыми республиканской комиссией.
Премия "Болашак" присуждается для следующих категорий:
- претенденты на получение степени магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, самостоятельно поступившие на академическое обучение или обучающиеся в ведущих зарубежных вузах, включенных в список;
- претенденты из сельского населенного пункта на получение степени магистра;
- претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе инженерно-техническими работниками;
- претенденты на получение степени магистра по специальностям медицинского направления;
- претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе государственными служащими;
- претенденты на прохождение стажировок, относящиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе к категории работников, определенной республиканской комиссией.
"Болашак" предоставляется за счет республиканского бюджета и включает в себя:
- организацию и проведение приема документов претендентов, осуществление комплекса мероприятий по организации отбора претендентов на конкурсной основе;
- заключение договоров обучения, залога или гарантии;
- организацию и мониторинг академического обучения и прохождения стажировок стипендиатами;
- финансирование расходов, связанных с организацией обучения и прохождения стажировок;
- мониторинг выполнения стипендиатами условий договора в части отработки на территории республики Казахстан;
- заключение договоров с международными партнерами, зарубежными учебными заведениями на организацию обучения стипендиатов;
- оплату расходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению комплекса мероприятий по стипендии "Болашак", в том числе по информационному сопровождению мероприятий по стипендии "Болашак";
- оплату услуг по проведению комплексного тестирования для претендентов;
- оплату услуг членам независимой экспертной комиссии за проведение персонального собеседования претендентов;
- оплату расходов по направлениям расходования стипендии "Болашак", определяемым правительством РК.
Постановление вводится в действие со 2 февраля 2025 года.
Ранее в Министерстве науки и высшего образования сообщили, что новые правила отбора кандидатов для получения стипендии "Болашак" предусматривают обновление конкурсного отбора с введением отсеивающего механизма. Так, в соответствии с этим нововведением кандидаты, не набравшие необходимое количество баллов, не будут допущены к следующему туру.
Кроме того, для выпускников программы предусмотрена возможность прохождения трудовой отработки в международных организациях, членом которых является Казахстан, таких как ООН, ЮНЕСКО, ШОС и ТМТ.
Также перечень необходимых документов для участия в конкурсном отборе дополнен мотивационным письмом. Кандидатам, не прошедшим конкурсный отбор, предоставляется право повторного участия в конкурсе в том же календарном году.