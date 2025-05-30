Обновлены правила выплаты компенсации за умерших за границей сотрудников дипломатической службы

Приказом МИД от 21 мая 2025 года внесены изменения в Правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели сотрудника дипломатической службы или работника дипслужбы при исполнении служебных обязанностей за границей либо смерти в течение года вследствие травмы, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели сотрудника дипломатической службы РК или работника дипломатической службы при исполнении служебных обязанностей за границей либо смерти в течение года вследствие травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей за границей, установления ему инвалидности, наступившей в результате заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей за границей, и получения увечья, не повлекшего инвалидности, при исполнении служебных обязанностей за границей, изложены в новой редакции.

Так, загранучреждение РК в случае гибели персонала дипломатической службы при исполнении служебных обязанностей за границей незамедлительно направляет в Службу управления персоналом МИД РК информацию о данном факте с указанием обстоятельств, произошедших и повлекших гибель персонала дипломатической службы.

Не позднее 30 рабочих дней, если иные сроки не предусмотрены законодательством государства пребывания, после гибели (смерти) персонала дипломатической службы загранучреждение направляет в Службу управления персоналом следующие документы:

копию свидетельства о смерти персонала дипломатической службы;

акт о гибели (смерти) персонала дипломатической службы при исполнении служебных обязанностей за границей по форме;

копии медицинской справки о смерти, выданной медицинским учреждением, или решения суда об установлении факта смерти в соответствии с законодательством государства пребывания.

Указывается, что медсправка, составленная на иностранном языке, переводится на казахский или русский языки, заверяется подписью консульского должностного лица и скрепляется гербовой печатью.

В случае получения документов не в полном объеме Служба управления персоналом уведомляет загранучреждение о необходимости представления недостающих документов и устанавливает срок их предоставления, не превышающий 10 рабочих дней.

Супруг (супруга) или один из близких родственников умершего сотрудника дипломатической службы не позднее трех месяцев со дня наступления смерти предоставляет в Службу управления персоналом заявление на выплату единовременной компенсации по форме.

В случае смерти персонала дипломатической службы в течение года вследствие травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей за границей, после прекращения им работы в загранучреждении, супруг (супруга) или один из близких родственников умершего сотрудника также не позднее трех месяцев со дня наступления смерти обращается в Службу управления персоналом с представлением следующих документов:

заявление на выплату единовременной компенсации по форме;

копия свидетельства о смерти персонала дипломатической службы;

медицинское заключение по факту смерти персонала дипломатической службы в течение года вследствие травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей за границей;

копия акта, представленного загранучреждением персоналу дипломатической службы, получившему травму при исполнении служебных обязанностей за границей.

Документы, составленные на иностранном языке, переводятся на казахский или русский языки, заверяются подписью консульского должностного лица и скрепляются гербовой печатью.

В свою очередь Служба управления персоналом не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов осуществляет сверку на полноту представленных документов.

Затем в течение 10 рабочих дней после получения полного пакета документов разрабатывается проект приказа министра иностранных дел либо лица, исполняющего его обязанности, о выплате единовременной компенсации и вносит его на их рассмотрение.

Министр либо лицо, исполняющее его обязанности, в течение пяти рабочих дней после представления Службой управления персоналом проекта приказа о выплате единовременной компенсации принимает решение о его подписании.

Служба управления персоналом в течение пяти рабочих дней уведомляет заявителя о принятом решении.

В случае выявления основания для отказа в выплате единовременной компенсации Служба управления персоналом не позднее чем за три рабочих дня до принятия административного акта уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в выплате единовременной компенсации, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности заявителю выразить позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания Служба управления персоналом разрабатывает проект приказа министра о выплате единовременной компенсации и вносит его на их рассмотрение, либо направляет заявителю мотивированный отказ в выплате единовременной компенсации.

Единовременная компенсация выплачивается не позднее одного месяца со дня принятия приказа о выплате единовременной компенсации путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлениях.

Выплата единовременной компенсации осуществляется из средств республиканского бюджета в установленных законом размерах.

Приказ вводится в действие с 9 июня 2025 года.