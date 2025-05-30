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Право

Казахстанцев планируют штрафовать за распространение противоправного контента

Социальные сети, фейсбук, facebook, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 14:38 Фото: unsplash
Принято постановление правительства от 31 марта 2025 года "О проекте Закона РК "О внесении изменения и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам профилактики правонарушений", сообщает Zakon.kz.

Законопроект внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК. Он предусматривает ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, статья 456-2 (распространение ложной информации) дополнена новой частью следующего содержания:

Размещение, распространение противоправного контента, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге в 2025 году).

Если данные действия совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, то предусматривается штраф уже в размере 40 МРП (147 680 тенге), либо административный арест на срок до десяти суток.

Кроме того, дополнена статья 479 частью 2 следующего содержания:

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи (Несообщение руководителем организации и другими лицами о принятых мерах, а равно непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных или административных правонарушений, по представлениям органов (должностных лиц), рассматривавших дело), влекут штраф на должностных лиц в размере 20 МРП, на субъектов предпринимательства – в размере 20 МРП, либо приостановление деятельности.

Согласно закону об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, противоправным контентом являются: призыв, пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, суицида, порнографии, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, идеи сепаратизма, мошенничества, информации, способствующей нарушению межнационального и межконфессионального согласия, а также высказывания, подвергающие сомнению государственность и территориальную целостность республики, информация, раскрывающая государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, и иная информация, запрещенная законами РК. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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