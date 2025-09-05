Работодателей хотят штрафовать за несвоевременное внесение информации в ЕСУТД

Разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия коррупции", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается внести следующие дополнения в статью 98 КоАП:

Нарушение работодателем законодательства РК по внесению информации о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях или дополнениях в единую систему учета трудовых договоров, совершенное в виде:

невнесения или несвоевременного внесения информации в единую систему учета трудовых договоров в установленные сроки;

невнесения в полном объеме информации в единую систему учета трудовых договоров;

внесения недостоверной или некорректной информации в единую систему учета трудовых договоров –

влечет штраф на должностных лиц – 30 МРП (117 960 тенге в 2025 году), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 60 МРП (235 920 тенге тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 80 МРП (314 560тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 150 МРП (589 800 тенге).

Действие (бездействие), совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на должностных лиц 60 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 80 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – 100 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП.

Как поясняют в Минтруда, Трудовым кодексом РК в 2020 году за работодателями закреплено обязательство по регистрации трудовых договоров в ЕСУТД. Однако работодатели не вносят информацию в сроки, установленные правилами, а также вносят недостоверные или некорректные информация.

В связи с чем предлагается установить административную ответственность за работодателями по своевременному внесению в ЕСУТД достоверной информации.

"Данная мера будет способствовать более ответственному подходу работодателей к соблюдению законодательства по оформлению трудовых отношений, защите прав и интересов работников, а также чистоте и актуальности сведений в государственной базе данных", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 сентября.