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Карту цифровой трансформации в сфере образования разработали в Казахстане

Школа, школьный кабинет, класс, пустой класс, занятия, дистанционное обучение, компьютерный класс, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 10:36 Фото: primeminister.kz
Министр просвещения приказом от 9 сентября 2024 года утверждил Карту цифровой трансформации государственного управления в сфере дошкольного, среднего, технического, профессионального и послесреднего, специального, дополнительного образования на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель карты цифровой трансформации в сфере дошкольного, среднего, технического, профессионального и послесреднего, специального, дополнительного образования, охраны прав детей состоит в разработке плана цифровой трансформации Министерства просвещения, который позволит организациям в ней эффективно адаптироваться к переменам в бизнес-среде и успешно осуществлять цифровые преобразования.

Карта цифровой трансформации представляет собой комплексный подход к проведению трансформации, охватывая такие аспекты, как стратегия, технологии, процессы и данные в сфере образования.

Принципы

Указывается, что при разработке карты цифровой трансформации отрасли должны учитываться принципы, отраженные в Правилах цифровой трансформации государственного управления.

Ключевыми задачами при этом должны стать:

  • перевод входящих сведений путем сбора из цифровых источников государственных баз данных, что позволит сократить объемы поступающей информации и обеспечить быструю передачу сведений между государственными органами;
  • перевод выходных документов в цифровые документы с цифровой идентификацией;
  • автоматизация процессов, решений, принимаемых экспертно или коллегиально для прозрачности и ускорения времени на выполнение процесса;
  • внедрение скоринговых моделей для обеспечения прозрачности и справедливости в распределении очередей, улучшения управления ресурсами и повышения эффективности процессов;
  • централизация учета данных с целью исключения недобросовестного принятия решения при использовании данных на местном уровне;
  • внедрение электронного обращения во всех процессах, в целях снижения персональных контактов между участниками процессами.

Также в документе говорится о существующих проблемах отрасли. К ним относятся:

  • нехватка мест в организациях дошкольного образования;
  • неэффективное расходование бюджета: мертвые души, дублирование детей;
  • непрозрачность очереди в детские сады;
  • отсутствие учета детей в частных детских садах;
  • наличие помогаек при получении места в дошкольные организации;
  • наличие трехсменных школ;
  • нехватка мест по микроучастку в организациях среднего образования;
  • непрозрачность процесса повышения квалификации педагогов;
  • лоббирование интересов и коррупционные риски при назначении (освобождении) на должность первых руководителей и педагогов государственных организаций образования;
  • непрозрачность процесса награждения педагогов;
  • коррупционные риски при итоговой аттестации обучающихся организаций среднего образования;
  • наличие коррупционных рисков при аттестации организаций образования;
  • непрозрачность процесса по присвоению звания "Лучший педагог";
  • коррупционные риски при выдаче лицензий и разрешительных документов организаций образования;
  • некачественное содержание учебников;
  • отсутствие учета охвата горячего питания;
  • отсутствие учета детей и процесса распределения очереди в дополнительном образовании;
  • низкий охват молодежи NEET;
  • непрозрачность процесса распределение государственного заказа для организации образования;
  • непрозрачность процесса распределение государственного заказа абитуриентам колледжа;
  • ручной процесс распределения мест в общежитии;
  • отсутствие контроля качества образования.

В течение пяти лет цифровой картой будут охвачены:

Сфера дошкольного образования

  • организации дошкольного образования – 11 346;
  • дети – 984 940;
  • педагоги – 99 330;
  • руководители организации дошкольного образования – 7324.

Сфера среднего образования

  • организации среднего образования – 7 833;
  • обучающиеся – 3 819 071;
  • педагоги – 399 595;
  • директора – 6 580;
  • издательства – 18.

Сфера дополнительного образования

  • дети – 1 113 008;
  • педагоги – 25 413;
  • директора – 1 001.

Сфера инклюзивного и специального образования

  • директора – 267;
  • педагоги – 3 500.

Сфера по защите прав детей

  • воспитанники – 210;
  • директора – 89;
  • педагоги – 2954;
  • центр поддержки детей – 36;
  • Дом юношества – 13.

Сфера технического и профессионального обучения

  • организация технического и профессионального образования – 772;
  • студенты – 542 645;
  • директора – 713;
  • педагоги – 26 846. 

При этом отмечается, что статистика приводится на момент формирования карты цифровой трансформации (статистика динамична, при запуске бизнес-процессов цифры могут изменяться).

В качестве перспективных рассматриваются следующие технологии в сфере просвещения:

1. Искусственный интеллект (АІ).

2. Образовательные платформы на базе блокчейна.

3. Дополненная (AR) и виртуальная реальность (VR).

4. Интернет вещей (IоТ).

5. Геймификация и игровые технологии.

6. Адаптивные обучающие технологии.

7. Технологии анализа данных (Big Data).

8. Виртуальные лаборатории и симуляции.

9. Интерактивные и адаптивные учебные материалы.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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