Карту цифровой трансформации в сфере образования разработали в Казахстане
Цель карты цифровой трансформации в сфере дошкольного, среднего, технического, профессионального и послесреднего, специального, дополнительного образования, охраны прав детей состоит в разработке плана цифровой трансформации Министерства просвещения, который позволит организациям в ней эффективно адаптироваться к переменам в бизнес-среде и успешно осуществлять цифровые преобразования.
Карта цифровой трансформации представляет собой комплексный подход к проведению трансформации, охватывая такие аспекты, как стратегия, технологии, процессы и данные в сфере образования.
Принципы
Указывается, что при разработке карты цифровой трансформации отрасли должны учитываться принципы, отраженные в Правилах цифровой трансформации государственного управления.
Ключевыми задачами при этом должны стать:
- перевод входящих сведений путем сбора из цифровых источников государственных баз данных, что позволит сократить объемы поступающей информации и обеспечить быструю передачу сведений между государственными органами;
- перевод выходных документов в цифровые документы с цифровой идентификацией;
- автоматизация процессов, решений, принимаемых экспертно или коллегиально для прозрачности и ускорения времени на выполнение процесса;
- внедрение скоринговых моделей для обеспечения прозрачности и справедливости в распределении очередей, улучшения управления ресурсами и повышения эффективности процессов;
- централизация учета данных с целью исключения недобросовестного принятия решения при использовании данных на местном уровне;
- внедрение электронного обращения во всех процессах, в целях снижения персональных контактов между участниками процессами.
Также в документе говорится о существующих проблемах отрасли. К ним относятся:
- нехватка мест в организациях дошкольного образования;
- неэффективное расходование бюджета: мертвые души, дублирование детей;
- непрозрачность очереди в детские сады;
- отсутствие учета детей в частных детских садах;
- наличие помогаек при получении места в дошкольные организации;
- наличие трехсменных школ;
- нехватка мест по микроучастку в организациях среднего образования;
- непрозрачность процесса повышения квалификации педагогов;
- лоббирование интересов и коррупционные риски при назначении (освобождении) на должность первых руководителей и педагогов государственных организаций образования;
- непрозрачность процесса награждения педагогов;
- коррупционные риски при итоговой аттестации обучающихся организаций среднего образования;
- наличие коррупционных рисков при аттестации организаций образования;
- непрозрачность процесса по присвоению звания "Лучший педагог";
- коррупционные риски при выдаче лицензий и разрешительных документов организаций образования;
- некачественное содержание учебников;
- отсутствие учета охвата горячего питания;
- отсутствие учета детей и процесса распределения очереди в дополнительном образовании;
- низкий охват молодежи NEET;
- непрозрачность процесса распределение государственного заказа для организации образования;
- непрозрачность процесса распределение государственного заказа абитуриентам колледжа;
- ручной процесс распределения мест в общежитии;
- отсутствие контроля качества образования.
В течение пяти лет цифровой картой будут охвачены:
Сфера дошкольного образования
- организации дошкольного образования – 11 346;
- дети – 984 940;
- педагоги – 99 330;
- руководители организации дошкольного образования – 7324.
Сфера среднего образования
- организации среднего образования – 7 833;
- обучающиеся – 3 819 071;
- педагоги – 399 595;
- директора – 6 580;
- издательства – 18.
Сфера дополнительного образования
- дети – 1 113 008;
- педагоги – 25 413;
- директора – 1 001.
Сфера инклюзивного и специального образования
- директора – 267;
- педагоги – 3 500.
Сфера по защите прав детей
- воспитанники – 210;
- директора – 89;
- педагоги – 2954;
- центр поддержки детей – 36;
- Дом юношества – 13.
Сфера технического и профессионального обучения
- организация технического и профессионального образования – 772;
- студенты – 542 645;
- директора – 713;
- педагоги – 26 846.
При этом отмечается, что статистика приводится на момент формирования карты цифровой трансформации (статистика динамична, при запуске бизнес-процессов цифры могут изменяться).
В качестве перспективных рассматриваются следующие технологии в сфере просвещения:
1. Искусственный интеллект (АІ).
2. Образовательные платформы на базе блокчейна.
3. Дополненная (AR) и виртуальная реальность (VR).
4. Интернет вещей (IоТ).
5. Геймификация и игровые технологии.
6. Адаптивные обучающие технологии.
7. Технологии анализа данных (Big Data).
8. Виртуальные лаборатории и симуляции.
9. Интерактивные и адаптивные учебные материалы.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.