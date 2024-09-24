Карту цифровой трансформации в сфере образования разработали в Казахстане

Министр просвещения приказом от 9 сентября 2024 года утверждил Карту цифровой трансформации государственного управления в сфере дошкольного, среднего, технического, профессионального и послесреднего, специального, дополнительного образования на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель карты цифровой трансформации в сфере дошкольного, среднего, технического, профессионального и послесреднего, специального, дополнительного образования, охраны прав детей состоит в разработке плана цифровой трансформации Министерства просвещения, который позволит организациям в ней эффективно адаптироваться к переменам в бизнес-среде и успешно осуществлять цифровые преобразования.

Карта цифровой трансформации представляет собой комплексный подход к проведению трансформации, охватывая такие аспекты, как стратегия, технологии, процессы и данные в сфере образования.

Принципы

Указывается, что при разработке карты цифровой трансформации отрасли должны учитываться принципы, отраженные в Правилах цифровой трансформации государственного управления.

Ключевыми задачами при этом должны стать:

перевод входящих сведений путем сбора из цифровых источников государственных баз данных, что позволит сократить объемы поступающей информации и обеспечить быструю передачу сведений между государственными органами;

перевод выходных документов в цифровые документы с цифровой идентификацией;

автоматизация процессов, решений, принимаемых экспертно или коллегиально для прозрачности и ускорения времени на выполнение процесса;

внедрение скоринговых моделей для обеспечения прозрачности и справедливости в распределении очередей, улучшения управления ресурсами и повышения эффективности процессов;

централизация учета данных с целью исключения недобросовестного принятия решения при использовании данных на местном уровне;

внедрение электронного обращения во всех процессах, в целях снижения персональных контактов между участниками процессами.

Также в документе говорится о существующих проблемах отрасли. К ним относятся:

нехватка мест в организациях дошкольного образования;

неэффективное расходование бюджета: мертвые души, дублирование детей;

непрозрачность очереди в детские сады;

отсутствие учета детей в частных детских садах;

наличие помогаек при получении места в дошкольные организации;

наличие трехсменных школ;

нехватка мест по микроучастку в организациях среднего образования;

непрозрачность процесса повышения квалификации педагогов;

лоббирование интересов и коррупционные риски при назначении (освобождении) на должность первых руководителей и педагогов государственных организаций образования;

непрозрачность процесса награждения педагогов;

коррупционные риски при итоговой аттестации обучающихся организаций среднего образования;

наличие коррупционных рисков при аттестации организаций образования;

непрозрачность процесса по присвоению звания "Лучший педагог";

коррупционные риски при выдаче лицензий и разрешительных документов организаций образования;

некачественное содержание учебников;

отсутствие учета охвата горячего питания;

отсутствие учета детей и процесса распределения очереди в дополнительном образовании;

низкий охват молодежи NEET;

непрозрачность процесса распределение государственного заказа для организации образования;

непрозрачность процесса распределение государственного заказа абитуриентам колледжа;

ручной процесс распределения мест в общежитии;

отсутствие контроля качества образования.

В течение пяти лет цифровой картой будут охвачены:

Сфера дошкольного образования

организации дошкольного образования – 11 346;

дети – 984 940;

педагоги – 99 330;

руководители организации дошкольного образования – 7324.

Сфера среднего образования

организации среднего образования – 7 833;

обучающиеся – 3 819 071;

педагоги – 399 595;

директора – 6 580;

издательства – 18.

Сфера дополнительного образования

дети – 1 113 008;

педагоги – 25 413;

директора – 1 001.

Сфера инклюзивного и специального образования

директора – 267;

педагоги – 3 500.

Сфера по защите прав детей

воспитанники – 210;

директора – 89;

педагоги – 2954;

центр поддержки детей – 36;

Дом юношества – 13.

Сфера технического и профессионального обучения

организация технического и профессионального образования – 772;

студенты – 542 645;

директора – 713;

педагоги – 26 846.

При этом отмечается, что статистика приводится на момент формирования карты цифровой трансформации (статистика динамична, при запуске бизнес-процессов цифры могут изменяться).

В качестве перспективных рассматриваются следующие технологии в сфере просвещения:

1. Искусственный интеллект (АІ).

2. Образовательные платформы на базе блокчейна.



3. Дополненная (AR) и виртуальная реальность (VR).



4. Интернет вещей (IоТ).



5. Геймификация и игровые технологии.



6. Адаптивные обучающие технологии.



7. Технологии анализа данных (Big Data).



8. Виртуальные лаборатории и симуляции.



9. Интерактивные и адаптивные учебные материалы.



Приказ вводится в действие со дня его подписания.