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Право

Амнистия к 30-летию Конституции коснется более 15 тыс. человек

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 14:25 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 4 июня 2025 года приняли в работу проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, документ разработан по инициативе депутатов в целях гуманизации уголовной политики на основе принципа гуманизма.

"Проектом закона предлагается освободить от отбывания наказания осужденных за преступления, не представляющие существенной угрозы безопасности граждан и государства", – сказала она.

Депутат Абзал Куспан рассказал, кого коснется проект закона.

"Категория (подлежащая амнистии. – Прим. ред.) в первую очередь – это социально уязвимые слои населения. Это пенсионеры, несовершеннолетние, женщины, которые воспитывают детей, также мужчины, которые в одиночку воспитывали на момент совершения преступления детей и так далее. И в основном классический вариант, мы амнистируем тех лиц, которые не представляют угрозу обществу", – сказал он.

Также подлежат амнистии лица, совершившие хищения или мошенничество, но только в случае погашения ущерба.

Депутат Николай Арсютин добавил, что под амнистию не подпадают лица, совершившие преступления против личности, а также лица, совершившие коррупционные преступления.

"В основном закон направлен на то, чтобы смягчить наказание социально уязвимым слоям общества – это инвалиды, женщины, беременные, женщины, имеющие детей с инвалидностью, и отцы в том числе. В целом, проект закона затрагивает где-то порядка 15 100 человек, из них из мест лишения свободы подлежат освобождению порядка 4200 человек. А остальным – сокращение сроков отбывания наказания", – резюмировал он.

День Конституции отмечается в Казахстане 30 августа. С нормами проекта закона можно ознакомиться здесь.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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