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Право

Назначение пособий на рождение, по уходу за ребенком, многодетным семьям: внесены изменения

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 14:56 Фото: Zakon.kz
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 30 мая 2025 года внесены изменения в Правила назначения и осуществления выплаты государственного пособия на рождение, пособия по уходу, пособия многодетным семьям, пособия награжденной матери, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при внесении изменений или дополнений в правила в части оказания государственной услуги уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения в течение трех рабочих дней после государственной регистрации приказа информирует Единый контакт-центр, Государственную корпорацию "Правительство для граждан", оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и территориальные подразделения Комитета регулирования и контроля в области социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан о внесенных изменениях или дополнениях:

  • единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка;
  • ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет;
  • ежемесячного государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими 18-летнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста) ;
  • ежемесячного государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

В частности, в новой редакции изложена форма заявления на выплату указанных пособий и перечень основных требований к оказанию госуслуги.

Так, пособия назначаются через:

  • Государственная корпорация "Правительство для граждан";
  • веб-портал "электронного правительства" egov.kz;
  • абонентское устройство сотовой связи (при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на веб-портале "электронного правительства");
  • объекты информатизации банков второго уровня.

Срок оказания государственной услуги:

  • при обращении в Государственную корпорацию – с момента регистрации пакета документов – 7 рабочих дней;
  • при обращении на портал, объекты информатизации банков второго уровня или проактивную услугу – 4 рабочих дня.
  • максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов в Государственную корпорацию – 15 минут;
  • максимально допустимое время обслуживания в Государственной корпорации – 20 минут.

Уведомление об оказания госуслуги приходит в "личный кабинет" или sms-оповещения на мобильный телефон услугополучателя о назначении пособия либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

При оказании госуслуги "Назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени" срок ее оказания продлевается при необходимости дооформления материалов дела по мере необходимости для дополнения недостающих документов – на срок 30 календарных дней.

При этом, если документы дооформлены, государственная услуга оказывается в течение 7 рабочих дней со дня предоставления дополнительных документов в госкорпорацию.

Государственная корпорация уведомляет заявителя о необходимости представления дополнительных документов в течение 5-ти рабочих дней.

Для каждого вида пособий утвержден необходимый перечень документов.

Отказать в получении госуслуги могут по следующим основаниям:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя или представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги;
  • отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;
  • отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги. 

Приказ вводится в действие с 16 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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