Изменились правила назначения пособий на детей

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 26 мая 2026 года внесены изменения в Правила назначения и осуществления выплаты государственного пособия на рождение, пособия по уходу, пособия многодетным семьям, пособия награжденной матери, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для назначения пособий на рождение и по уходу заявитель обращается в уполномоченный орган по назначению пособий через Государственную корпорацию, на портал или через цифровые объекты банков второго уровня с заявлениями по формам с прилагаемыми документами, указанными в перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком".

Представление заявления для назначения пособий на рождение и по уходу не требуется при назначении пособия через проактивную услугу.

Сведения документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства о рождении ребенка или выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния, свидетельства о заключении (расторжении) брака, документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком или сведения об усыновлении из актовой записи о рождении, сведения о регистрации по месту жительства, сведения о номере банковского счета, указанные в электронном заявлении заявителя получают из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства" в соответствии с запросами в цифровые системы государственных органов или организаций.

При предоставлении свидетельства о рождении ребенка, выданного или засвидетельствованного компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры апостилирования либо легализации, если иное не предусмотрено международным договором, ратифицированным РК.

Для назначения пособий на рождение и по уходу представление свидетельства о рождении ребенка (либо справки, содержащей сведения из записей актов гражданского состояния о рождении, свидетельства о заключении, расторжении брака, за исключением сведений о заключении брака, зарегистрированных за пределами республики, а также документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком или сведении об усыновлении из актовой записи о рождении, сведения о номере банковского счета не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах, в соответствии с запросами в цифровые системы государственных органов или организации.

При регистрации рождения ребенка по выбору услугополучателя государственная услуга "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком" оказывается по принципу "одного заявления".

Для назначения пособий многодетной семье, представление свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельства о заключении (расторжении) брака, за исключением сведений о заключении брака, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком или сведения об усыновлении из актовой записи о рождении, а также сведения об учебе на очном отделении учебного заведения, сведения о номере банковского счета не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах, в соответствии с запросами в цифровые системы государственных органов или организаций

Для назначения пособия награжденной матери к заявлению, предоставляемого в Государственную корпорацию или через портал прилагаются документы, указанные в перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Назначение государственного пособия матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени".

Сведения, удостоверяющие личность, о награждении или получении звания матери, награжденной подвеской "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившей ранее звание "Мать-героиня", награжденной орденами "Материнская слава" I и II степени, регистрацию по месту жительства, сведения о номере банковского счета заявителя, получают из соответствующих государственных цифровых систем в соответствии с запросами в цифровые системы государственных органов или организаций.

Представление документа о награждении или получения звания матери, награжденной подвеской "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившей ранее звание "Мать-героиня", награжденной орденами "Материнская слава" I и II степени, сведения о номере банковского счета не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах, в соответствии с запросами в цифровые системы государственных органов или организаций.

После представления заявителем соответствующих документов для назначения пособий в его присутствии специалист городского, районного отделения Государственной корпорации получает письменное согласие заявителя на сбор и обработку персональных данных, использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, при оказании государственных услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и формирует:

запрос в цифровые системы государственных органов и организаций;

запрос в цифровую систему уполномоченного государственного органа на наличие у заявителя факта назначения, выплаты или подачи заявления на назначение государственных пособий семьям, имеющим детей, на отсутствие участия в системе обязательного социального страхования за последние двадцать четыре месяца (для назначения пособия по уходу за ребенком).

При представлении государственными органами или организациями электронных документов, подтверждающих запрашиваемые сведения, осуществившее запрос отделение Государственной корпорации выдает заявителю расписку о приеме документов.

Заявление и документы, представленные заявителем в подлинниках, сканируются и электронные копии документов удостоверяются посредством ЭЦП специалиста отделения Государственной корпорации, после чего возвращаются заявителю.

В случае непредставления государственными органами или организациями электронных документов, подтверждающих запрашиваемые сведения, заявителю вручается расписка об отказе в приеме заявления.

При получении сведений из цифровых систем уполномоченного государственного органа, подтверждающих факт назначения, выплаты или подачи заявления на назначение пособий заявителю вручается расписка об отказе в приеме заявления.

При обращении заявителя за назначением пособий на рождение или по уходу, многодетной семье и награжденной матери посредством портала запрос в цифровые системы государственных органов или организаций для подтверждения представленных сведений и получения необходимых сведений, предусмотренных в форме заявления, осуществляется самим заявителем.

При получении подтверждающих сведений заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет своей ЭЦП электронное заявление о назначении пособия на рождение и (или) по уходу, многодетной семье или награжденной матери и направляет его в автоматизированную цифровую систему уполномоченного государственного органа.

При подаче заявителем требуемых документов в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Отделение Государственной корпорации при представлении полного пакета документов регистрирует заявление о назначении соответствующего пособия в электронном журнале регистрации заявлений.

Электронные заявки, поступившие посредством портала и цифровые объекты банков второго уровня, регистрируются в электронном журнале регистрации заявлений граждан, поступивших посредством портала и цифровые объекты банков второго уровня на назначение.

Заявление с необходимыми документами, в том числе электронными, рассматривается уполномоченным органом со дня его регистрации в Государственной корпорации, а в случае получения подтверждении цифровыми системами в установленном порядке наличия ранее отсутствовавших сведений о заявителе – со дня подтверждения цифровыми системами государственных органов или организаций сведений о заявителе в течение семи рабочих дней.

Далее отделение Государственной корпорации информирует заявителя о принятом уполномоченным органом по назначению пособия решении путем вручения при личном обращении уведомления о назначении (отказе в назначении) пособия или посредством передачи sms-оповещения на мобильный телефон заявителя.

Уполномоченный орган по назначению пособий обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

Также предусмотрено, что при возникновении права на назначение пособий по основаниям, предусмотренным Кодексом, инициируется посредством автоматизированной цифровой системы "Е-макет" (АЦС "Е-макет") при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на портале сообщение о возможности назначения пособий и выборе языка.

При назначении пособий через проактивную услугу запрос в цифровые системы государственных органов или организаций для получения необходимых сведений осуществляется посредством АЦС "Е-макет".

Оказание услуги через цифровые объекты банков второго уровня

При возникновении права на назначение пособий на рождение, по уходу и многодетной семье по основаниям, предусмотренным Кодексом, заявитель инициирует формирование заявления посредством цифровых объектов банков второго уровня в автоматизированном режиме, в котором он уведомляется об обязательствах и условиях, предусмотренных в бланке заявления.

При назначении пособий через цифровые объекты банков второго уровня сведения, цифровые объекты банков второго уровня получает через шлюз "цифрового правительства" из соответствующих цифровых систем государственных органов или организаций посредством запроса.

После получения сведений цифровые объекты банков второго уровня осуществляет запросы в АЦС "Е-макет" на получение сведений об отсутствии фактов назначения, подачи заявления или согласия через проактивную услугу на ее назначение.

При отсутствии фактов, предусмотренных частью первой настоящего пункта, формируется электронное заявление на основании сведений, полученных из цифровых систем государственных органов или организаций, с которым заявитель ознакамливается и подписывает своей ЭЦП.

Днем обращения за назначением пособий через цифровые объекты банков второго уровня считается день подписи заявителя своей ЭЦП заявление на назначение пособия.

Цифровой объект банков второго уровня инициирует отправку электронного заявления в АЦС "Е-макет", в которой оно проходит проверку на полноту представленных сведений, по завершению проверки происходит автоматическая регистрация заявки в электронном журнале регистрации заявлений, после которой заявителю направляется уведомление о принятии заявления.

В АЦС "Е-макет" автоматически формирует электронный макет дела с электронным проектом решения и направляет его в уполномоченный орган по назначению пособия.

Указывается, что отделение Государственной корпорации приостанавливает выплату соответствующих пособий с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений от заявителя или из цифровых систем на основании решения о приостановлении выплаты уполномоченного органа по назначению пособия:

об отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя, представляемых уполномоченной организацией по выдаче пособий;

о выявлении из числа получателей факта без вести пропавших лиц, находящихся в розыске, в том числе из цифровых систем;

о выявлении факта выезда получателей пособий и иждивенца(ев) на постоянное местожительства за пределы Республики Казахстан, в том числе из цифровых систем;

об истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, кандаса, в том числе из цифровых систем;

об отбывании получателем пособия уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы;

о проживании получателя пособия в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и находящимся на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг;

о выявлении факта смерти получателей пособий и иждивенца(ев), в том числе из цифровых систем;

об отсутствии факта очного обучения в учебном заведении на соответствующем курсе, о выходе обучающегося в академической отпуск;

достижение ребенком 18-летнего возраста для выплаты пособия многодетной семье.

Электронные макеты дел, по которым назначены пособия, хранятся постоянно в цифровой системе уполномоченного органа.

Жалоба на действие (бездействия) работников Государственной корпорации при оказании услуг через Государственную корпорацию подается на имя руководителя Государственной корпорации, либо в уполномоченный орган в сфере цифровизации.

Внесены и другие поправки.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.