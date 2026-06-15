Рассмотрение дел о наследстве: рекомендации Верховного суда

Верховный суд принял нормативное постановление от 20 мая 2026 года о некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, разрешая споры по делам о наследовании, суды должны руководствоваться законодательством, действующим на день открытия наследства. Новый закон, вносящий изменения и дополнения, применяется к тем правам и обязанностям по наследованию, которые возникают после введения его в действие.

Временем открытия наследства является день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим – день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день. Если смерть граждан, которые могли наследовать один после другого, наступила в одни календарные сутки, то они признаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга, к наследованию призываются наследники каждого из них.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, которым признается тот населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживал.

Если последнее место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства признается место нахождения недвижимого имущества, а при его отсутствии место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости на день открытия наследства.

В случаях, когда наследники не могут подтвердить место жительства наследодателя, судом может быть установлен юридический факт места открытия наследства в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом (ГПК) для установления фактов, имеющих юридическое значение.

Местом открытия наследства при временном выбытии наследодателя в связи с прохождением срочной воинской службы, обучением, условиями и характером работы, командировкой, помещением в лечебное учреждение, нахождением в местах лишения свободы и т.д. признается место, где он постоянно проживал до выбытия.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РК, находится за ее пределами, место открытия наследства определяется в соответствии с международным договором, участником которого является Республика Казахстан.

Как поясняется, наследство, открывшееся до введения в действие ГК (до 1 июля 1999 года) и после введения в действие изменений, внесенных в ГК (Особенная часть) Законом от 12 января 2007 года (с 3 февраля 2007 года), должно быть принято наследником путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство, заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, либо путем фактического его принятия.

Под фактическим принятием наследства понимаются действия наследника, свидетельствующие о вступлении во владение или управление наследственным имуществом, принятии мер по его содержанию или охране, оплате долгов наследодателя либо получении причитавшихся наследодателю денег или имущества, которые подлежат включению в наследственную массу.

Указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

По наследству, открывшемуся в период с 1 июля 1999 года до 3 февраля 2007 года, наследник приобретает право на причитающееся ему наследство или его часть (долю) со времени его открытия при условии, что он не откажется от наследства в течение шести месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию, не будет лишен права наследовать по основаниям, предусмотренным статьей 1045 ГК, и не утратит право наследовать вследствие признания недействительным завещательного распоряжения о назначении его наследником в установленном законом порядке.

Если наследник фактически принял наследство, совершив действия, указанные в пункте 2 статьи 1072-1 ГК, но нотариусом отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследник вправе обжаловать действия нотариуса в суде в порядке особого производства.

В случаях, когда наследник фактически принял наследство, но не может представить нотариусу доказательства, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, то наследник вправе обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта принятия наследства, которое рассматривается в порядке особого производства. Если при этом возникает спор о праве, то установление такого факта производится в исковом порядке.

Суд может восстановить пропущенный срок для принятия наследства и признать наследника принявшим наследство при наличии следующей совокупности условий:

отсутствуют доказательства фактического принятия наследства;

срок пропущен по уважительной причине;

наследник обратился в суд не позже шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали.

При этом следует иметь в виду, что шестимесячный срок для обращения в суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства восстановлению не подлежит. Поскольку определение начала течения этого срока связано с моментом окончания обстоятельств, послуживших причиной пропуска срока принятия наследства, то иск о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство принимается в производство суда независимо от истечения шестимесячного срока.

Уважительность причин пропуска срока определяется судом в зависимости от конкретных обстоятельств дела. К числу таких причин следует относить обстоятельства, которые препятствовали принятию наследником наследства в установленные законом сроки (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.).

Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п.

Иск о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство подлежит рассмотрению в суде по месту открытия наследства с участием других наследников, принявших наследство. При отсутствии таких наследников к участию в деле привлекается орган, уполномоченный управлять коммунальной собственностью по месту открытия наследства, поскольку для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется.

При удовлетворении иска в случаях, когда свидетельство о праве на наследство не выдано, в резолютивной части решения суд указывает о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство. Решение суда является основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство.

В документе также говорится, что основания для призвания к наследованию наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, должны существовать на день открытия наследства, поэтому неуказание в завещании таких наследников не является основанием для признания завещания недействительным.

Если свидетельство о праве на наследство по завещанию выдано без учета обязательной доли, то оно может быть признано недействительным по иску наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, в части причитающейся ему обязательной доли.

Суды при рассмотрении спора о выделе обязательной доли в наследстве должны определить рыночную стоимость всего наследственного имущества на день открытия наследства, включая предметы обычной домашней обстановки (мебель, бытовая техника и т.д.), и учитывать всех наследников, которые призывались бы к наследованию по закону, если порядок наследования не был бы изменен завещанием.

Указывается, что к предметам обычной домашней обстановки не могут быть отнесены вещи личного пользования (обувь, одежда); предметы для занятий профессиональной деятельностью; предметы, предназначенные для детей.

Вместе с тем в состав подлежащего разделу наследства входят принадлежащее наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью.

К имущественным благам и правам (имуществу) относятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права, цифровые активы и другое имущество.

Кроме того, наследниками могут осуществляться и защищаться принадлежавшие наследодателю личные неимущественные права и другие нематериальные блага (достоинство и честь наследодателя, право на авторство, право на неприкосновенность произведения и т.д.).

Вклады супругов, нажитые в период брака, являются их общей совместной собственностью. При выделе доли наследодателя в общей совместной собственности следует учитывать вклады, внесенные на имя пережившего супруга.

Раздел наследственного имущества между наследниками по завещанию возможен в тех случаях, когда все имущество или часть его завещаны наследникам в долях без указания конкретного имущества.

При выделе доли в натуре из наследственного имущества наследнику, имеющему право на обязательную долю в наследстве, доля такого наследника определяется вначале за счет имущества, наследуемого по закону, а недостающая часть может быть удовлетворена за счет имущества, указанного в завещании.

Вместе с тем отмечается, что наследник отвечает по обязательствам наследодателя в пределах общего срока исковой давности, исчисляемого с момента, когда кредитор узнал или должен был узнать о времени открытия наследства.

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

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Нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие с 1 июля 2026 года.