Может ли Куандык Бишимбаев попасть под амнистию

Фото: Верховный суд

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев 11 июня 2025 года в кулуарах Мажилиса заявил, что осужденный экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев не попадает под амнистию, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий вопрос поступил от журналистов. "Воля законодателей и разработчиков депутатов Мажилиса в том, что все преступления, независимо от того, умышленно или по неосторожности совершены, если наступила смерть, то они не попадают под амнистию", – уточнил Асет Чиндалиев. Материал по теме Мажилис принял закон об амнистии: кого освободят, а кому сократят сроки 13 мая 2024 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены Салтанат Нукеновой.

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