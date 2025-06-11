Может ли Куандык Бишимбаев попасть под амнистию
Фото: Верховный суд
Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев 11 июня 2025 года в кулуарах Мажилиса заявил, что осужденный экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев не попадает под амнистию, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий вопрос поступил от журналистов.
"Воля законодателей и разработчиков депутатов Мажилиса в том, что все преступления, независимо от того, умышленно или по неосторожности совершены, если наступила смерть, то они не попадают под амнистию", – уточнил Асет Чиндалиев.
13 мая 2024 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены Салтанат Нукеновой.
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