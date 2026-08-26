#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
Право

Токаев обновил некоторые полномочия Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 12:01 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 21 августа 2026 года, которым внес изменения в Положение о Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложена часть полномочий Генпрокуратуры:

  • анализировать практику надзора за применением законов, состоянием законности, в том числе с использованием сведений, содержащихся в информационных системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, а также в Национальной цифровой инвестиционной платформе;
  • заключать международные договоры, согласовывать проекты международных договоров в уголовно-правовой сфере, по вопросам защиты прав инвесторов и сфере возврата активов;
  • проводить проверку законности источников приобретения (происхождения) актива, мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов;
  • вносить в порядке, определяемом Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан, актами Президента РК, а также Генеральным прокурором, акты прокуратуры;
  • опротестовывать противоречащие Конституции РК, законам республики, международным договорам, ратифицированным РК, и актам Президента РК акты организаций независимо от форм собственности, если данные акты касаются лиц, которые в силу физиологических особенностей, психических отклонений и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, несовершеннолетних и неограниченного круга лиц, а также затрагивают права и интересы инвесторов, в пределах, установленных законами Республики Казахстан;
  • привлекать специалистов иных органов и организаций к участию в проверке соблюдения законности и даче заключения, ученых, экспертов, коммерческие и некоммерческие организации, в том числе зарубежные, для осуществления деятельности, направленной на выполнение возложенных функций и полномочий;
  • координировать и осуществлять деятельность по международно- правовому сотрудничеству в целях возврата активов, защиты прав инвесторов;
  • осуществлять иные права, предусмотренные Конституционным законом, иными законами республики, актами Президента РК;
  • выполнять иные обязанности, предусмотренные законами РК, актами Президента РК.

Кроме того, дополнены полномочия Генерального прокурора:

  • осуществляет функции инвестиционного омбудсмена;
  • принимает нормативные акты по защите прав инвесторов;

утверждает:

  • порядок использования символов органов прокуратуры;
  • порядок создания Комиссии по досудебному урегулированию споров между инвесторами и государственными органами, местными исполнительными органами, учреждениями, субъектами квазигосударственного сектора;
  • порядок формирования и ведения реестра системных проблем инвесторов.

Также он осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами РК, актами президента РК.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Генеральная прокуратура РК
10:45, 02 мая 2025
Генерального прокурора РК наделили новыми полномочиями
Токаев расширил полномочия Высшей аудиторской палаты
10:57, 06 сентября 2023
Токаев расширил полномочия Высшей аудиторской палаты РК
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
09:37, 26 ноября 2024
Токаев внес изменения в некоторые указы по вопросам госслужбы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Спортивные скалолазы
12:13, Сегодня
Юниоры Казахстана завоевали две медали чемпионата Азии по спортивному скалолазанию
WTA дала расклад в борьбе за звание первой ракетки мира с участием Елены Рыбакиной
12:08, Сегодня
WTA оценила расклад в борьбе за первую ракетку мира с участием Соболенко и Рыбакиной
Капитан &quot;Тобыла&quot; Тагыберген пропустит следующий матч команды в КПЛ
11:50, Сегодня
Капитан "Тобыла" Тагыберген пропустит следующий матч команды против "Каспия" в КПЛ
Арман Царукян
11:35, Сегодня
"Армана ждёт настоящий бой": тренер Руффи о поединке с Царукяном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: