Токаев обновил некоторые полномочия Генпрокуратуры

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 21 августа 2026 года, которым внес изменения в Положение о Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложена часть полномочий Генпрокуратуры: анализировать практику надзора за применением законов, состоянием законности, в том числе с использованием сведений, содержащихся в информационных системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, а также в Национальной цифровой инвестиционной платформе;

заключать международные договоры, согласовывать проекты международных договоров в уголовно-правовой сфере, по вопросам защиты прав инвесторов и сфере возврата активов;

проводить проверку законности источников приобретения (происхождения) актива, мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов;

вносить в порядке, определяемом Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан, актами Президента РК, а также Генеральным прокурором, акты прокуратуры;

опротестовывать противоречащие Конституции РК, законам республики, международным договорам, ратифицированным РК, и актам Президента РК акты организаций независимо от форм собственности, если данные акты касаются лиц, которые в силу физиологических особенностей, психических отклонений и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, несовершеннолетних и неограниченного круга лиц, а также затрагивают права и интересы инвесторов, в пределах, установленных законами Республики Казахстан;

привлекать специалистов иных органов и организаций к участию в проверке соблюдения законности и даче заключения, ученых, экспертов, коммерческие и некоммерческие организации, в том числе зарубежные, для осуществления деятельности, направленной на выполнение возложенных функций и полномочий;

координировать и осуществлять деятельность по международно- правовому сотрудничеству в целях возврата активов, защиты прав инвесторов;

осуществлять иные права, предусмотренные Конституционным законом, иными законами республики, актами Президента РК;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законами РК, актами Президента РК. Кроме того, дополнены полномочия Генерального прокурора: осуществляет функции инвестиционного омбудсмена;

принимает нормативные акты по защите прав инвесторов; утверждает: порядок использования символов органов прокуратуры;

порядок создания Комиссии по досудебному урегулированию споров между инвесторами и государственными органами, местными исполнительными органами, учреждениями, субъектами квазигосударственного сектора;

порядок формирования и ведения реестра системных проблем инвесторов. Также он осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами РК, актами президента РК. Указ вводится в действие со дня его подписания.

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