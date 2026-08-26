Токаев обновил некоторые полномочия Генпрокуратуры
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 21 августа 2026 года, которым внес изменения в Положение о Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, в новой редакции изложена часть полномочий Генпрокуратуры:
- анализировать практику надзора за применением законов, состоянием законности, в том числе с использованием сведений, содержащихся в информационных системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, а также в Национальной цифровой инвестиционной платформе;
- заключать международные договоры, согласовывать проекты международных договоров в уголовно-правовой сфере, по вопросам защиты прав инвесторов и сфере возврата активов;
- проводить проверку законности источников приобретения (происхождения) актива, мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов;
- вносить в порядке, определяемом Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан, актами Президента РК, а также Генеральным прокурором, акты прокуратуры;
- опротестовывать противоречащие Конституции РК, законам республики, международным договорам, ратифицированным РК, и актам Президента РК акты организаций независимо от форм собственности, если данные акты касаются лиц, которые в силу физиологических особенностей, психических отклонений и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, несовершеннолетних и неограниченного круга лиц, а также затрагивают права и интересы инвесторов, в пределах, установленных законами Республики Казахстан;
- привлекать специалистов иных органов и организаций к участию в проверке соблюдения законности и даче заключения, ученых, экспертов, коммерческие и некоммерческие организации, в том числе зарубежные, для осуществления деятельности, направленной на выполнение возложенных функций и полномочий;
- координировать и осуществлять деятельность по международно- правовому сотрудничеству в целях возврата активов, защиты прав инвесторов;
- осуществлять иные права, предусмотренные Конституционным законом, иными законами республики, актами Президента РК;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законами РК, актами Президента РК.
Кроме того, дополнены полномочия Генерального прокурора:
- осуществляет функции инвестиционного омбудсмена;
- принимает нормативные акты по защите прав инвесторов;
утверждает:
- порядок использования символов органов прокуратуры;
- порядок создания Комиссии по досудебному урегулированию споров между инвесторами и государственными органами, местными исполнительными органами, учреждениями, субъектами квазигосударственного сектора;
- порядок формирования и ведения реестра системных проблем инвесторов.
Также он осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами РК, актами президента РК.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
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