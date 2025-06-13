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Право

Иностранным мигрантам разрешат работать в РК в сферах строительства и обслуживания

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 16:43 Фото: Zakon.kz
Минтруда подготовило поправки в перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется разрешить юридическим лицам привлекать неквалифицированных иммигрантов в качестве сезонных иностранных работников на объекты строительства и в сферу обслуживания.

В связи с чем дополняется перечень профессий, который позволит сезонным иностранным работникам работать в сфере строительства и в сфере обслуживания.

Как поясняется, принятие поправок позволит вывести из теневого сектора трудовых иммигрантов, работающих у юридических лиц, а также снизит нарушения миграционного законодательства и увеличит доходы в бюджет.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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