Требования к аккредитационным центрам для вузов обновили в Казахстане

И.о. министра науки и высшего образования РК приказом от 11 июня 2025 года утвердил в новой редакции требования к аккредитационному органу в сфере высшего и послевузовского образования и правила признания аккредитационных органов, сообщает Zakon.kz.

Аккредитационный орган в сфере высшего и послевузовского образования должен отвечать следующим требованиям:

1. Иметь статус юридического лица.

2. Входить в реестры или ассоциации аккредитационных органов государств – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе в Европейский реестр обеспечения качества в высшем образовании, или полное членство в 2 и более ассоциациях (сетях) аккредитационных органов.

3. Обладать ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по аккредитации организаций высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО), образовательных программ:

информационной системой (сайт), где представлена необходимая информация по аккредитации для пользователей на трех языках (казахский, русский и английский). Для зарубежных аккредитационных органов достаточно наличие страницы на сайте на английском языке с предоставлением информации по аккредитации казахстанских ОВПО;

не менее 3 штатными работниками на полную ставку, имеющими ученую степень доктора наук или кандидата наук и (или) степень доктора PhD/доктора по профилю;

наличием системы повышения квалификации в области обеспечения качества для привлеченных экспертов, сотрудников и обучающихся.

4. Иметь в составе экспертной комиссии экспертов с ученой степенью доктора наук или кандидата наук и (или) со степенью доктора РhD/доктора по профилю и (или) представителей профессионального сообщества с опытом работы в сфере институциональной и специализированной аккредитации либо по профилю подготовки специалистов аккредитуемой ОВПО.

Казахстанские аккредитационные органы включают в состав экспертной комиссии 1 или более зарубежного эксперта. Количество казахстанских экспертов, участвующих в аккредитации, проводимой зарубежным аккредитационным органом, составляет не более 25%.

5. Иметь стандарты аккредитации высшего и послевузовского образования, устанавливающие требования к процедуре аккредитации в соответствии с международными стандартами и руководствами для обеспечения качества высшего и послевузовского образования в Европейском пространстве высшего образования (ESG (Исиджи).

Стандарты учитывают особенности законодательства РК в области высшего и послевузовского образования, в том числе стандарт педагогического образования, требования к образовательным программам высшего и послевузовского образования в форме онлайн-обучения.

6. Процедуры аккредитации предусматривают посещение аккредитуемой ОВПО в офлайн-формате в течение не менее трех дней для институциональной и не менее двух дней для специализированной аккредитации с участием не менее четырех экспертов на 1 кластер.

Данное требование не распространяется на период ЧП природного, техногенного характера, ограничительных мероприятий, в том числе карантина на территории РК.

7. Иметь программу развития и (или) стратегию организации, разработанную с учетом стратегических и программных документов в сфере высшего и послевузовского образования.

8. Иметь в информационной системе аккредитационного органа следующую опубликованную информацию:

об аккредитации ОВПО и (или) образовательной программы (свидетельство об аккредитации, отчеты о внешнем аудите), в том числе решения о переносе и продлении сроков аккредитации, принимаемые в период чрезвычайного положения природного, техногенного характера, ограничительных мероприятий, в том числе карантина на территории Республики Казахстан (не позднее тридцати рабочих дней со дня принятия решения);

ежегодную аналитическую информацию по основным результатам деятельности аккредитационного органа;

о системе повышения квалификации в области обеспечения качества привлеченных экспертов, сотрудников и обучающихся аккредитационного органа;

стандарты (регламенты) аккредитации высшего и послевузовского образования;

программу развития и (или) стратегию аккредитационного органа (разрешенных к опубликованию - для зарубежных органов);

направления подготовки кадров, по которым аккредитационный орган осуществляет аккредитацию образовательных программ;

документы по внутреннему обеспечению качества аккредитационного органа;

автоматизированный сервис (Реестр) поиска данных по институциональной и специализированной аккредитации.

9. Иметь регистрацию в информационной системе уполномоченного органа в области науки и высшего образования «Единая платформа высшего образования» для введения данных по проведенной аккредитационным органом институциональной и специализированной аккредитации.

Также обновлены Правила признания аккредитационных органов в сфере высшего и послевузовского образования, в том числе зарубежных.

В частности, говорится, что аккредитационный орган, в том числе зарубежный, в подтверждение его соответствия требованиям для прохождения процедуры признания представляет рабочему органу через ЕПВО следующие документы:

заявление;

нотариально заверенные копии учредительных документов. При представлении документов на иностранных языках требуется их нотариально заверенный перевод на казахский или русский языки;

документ, подтверждающий включение аккредитационного органа в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов государств – членов ОЭСР, или ссылка на сайт, на котором представлен аккредитационный орган, включенный в Европейский реестр по обеспечению качества в высшем образовании (The European Quality Assurance Register (EQAR), или полное членство в 2 и более ассоциациях (сетях) аккредитационных органов;

документы, подтверждающие наличие имеющихся ресурсов;

список экспертов;

стандарты (регламенты) аккредитации аккредитационного органа, устанавливающие требования к процедуре аккредитации;

программа развития и (или) стратегия аккредитационного органа.

Документы, представленные в ЕПВО, подписываются ЭЦП законного представителя аккредитационного органа.

После принятия рабочим органом документов аккредитационного органа, представленных для признания, они передаются на рассмотрение в Республиканский аккредитационный совет.

По результатам рассмотрения документов аккредитационного органа на соответствие требованиям Совет принимает одно из решений:

о признании аккредитационного органа;

об отказе в признании аккредитационного органа.

Решение Совета отображается в ЕПВО.

Уполномоченный орган на основании решения Совета издает приказ о признании аккредитационного органа сроком на 5 лет и включает в Реестр 1.

Аккредитационные органы, включенные в Реестр 1, обеспечивают своевременное обновление данных о проведенной институциональной и специализированной аккредитации в Реестрах 2 и 3 через систему ЕПВО в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об аккредитации ОВПО или образовательной программы.

В случаях реорганизации ОВПО в форме разделения/ выделения/слияния/ присоединения/ преобразования аккредитационный орган переоформляет сертификат об институциональной и/или специализированной аккредитации данного (данных) ОВПО на вновь возникшие в результате разделения/выделения/слияния/присоединения/преобразования ОВПО, являющиеся правопреемниками с сохранением сроков аккредитации в течение 10 рабочих дней.

В Реестрах 2 и 3 аккредитационный орган размещает ссылку на видеозапись проведения заседаний аккредитационного совета по принятию решений об аккредитации в течение 5 рабочих дней. Ссылка на видеозапись доступна в системе в течение 1 года.

Приказ вводится в действие с 1 июля.