Учет норм потребления воды для жильцов, не имеющих счетчиков, будут вести по-новому

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 13 июня 2025 года утвердил Типовые правила расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению и (или) водоотведению для водопотребителей, не имеющих приборов учета воды, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют единый порядок расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для физических лиц, проживающих в многоквартирных жилых домах, не имеющих приборов учета.

Обновлено понятие:

норма потребления коммунальных услуг по водоснабжению – количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке местными исполнительными органами, является среднесуточной расчетной величиной потребления холодной и горячей воды физическим лицом, применяемая для расчета размера платы за коммунальную услугу при временном отсутствии приборов учета и в многоквартирных жилых домах, не имеющих технической возможности для установки приборов учета.

Расчет норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для водопотребителей, не имеющих приборов учета воды, производит организация по водоснабжению и водоотведению или иная организация, осуществляющая деятельность по заключенному договору с собственником систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта.

Правила устанавливают порядок расчета норм потребления.

В частности, нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных жилых домах рассчитываются, исходя из расхода воды на одного человека в литрах за сутки.

Норма потребления определяет среднесуточный объем водопотребления в жилых зданиях аналогичной степени благоустройства при должной технической эксплуатации общедомовых внутренних систем водоснабжения, бесперебойной подаче воды и с учетом местных климатических условий.

Норма потребления коммунальных услуг по водоснабжению устанавливается на основе статистики показаний общедомовых приборов учета воды, подтверждаемых органом управления объектом кондоминиума в многоквартирном жилом доме.

Данные по фактическому водопотреблению группируются по жилым домам населенного пункта, имеющим одинаковую степень благоустройства и климатические условия.

Указывается, что при расчете учитываются данные по фактическому водопотреблению за последние три года на основе показаний общедомовых установленных приборов учета воды или установленных временно на период натурного обследования фактических расходов воды в многоквартирных жилых домах.

Как и ранее, для расчета среднего фактического водопотребления жилого дома используются данные по не менее 20 жилым домам. В малых городах и сельских населенных пунктах допускается их сокращение до количества не менее 10% от общего числа жилых домов в населенном пункте.

В случае ежегодного превышения фактического потребления воды физическими лицами сверх установленной нормы организация по водоснабжению вносит в акимат области, городов республиканского значения, столицы предложение по пересмотру действующих норм потребления, рассчитанное по статистике данных натурных измерений в жилом секторе.

Правилами установлено, что количество проживающих в жилом доме на момент измерений фактического водопотребления принимается путем сверки данных абонентской службы организации по водоснабжению и водоотведению и поквартирного обхода с участием уполномоченных водопотребителями лиц.

При расчете нормы потребления коммунальной услуги по водоснабжению степень благоустройства жилых многоквартирных домов рассматривается:

с централизованным горячим водоснабжением,

с местным или автономным (квартирным) горячим водоснабжением.

Документ содержит формулу расчета нормы потребления.

Норма потребления услуг по водоотведению на человека при отсутствии централизованного горячего водоснабжения принимается равной норме потребления коммунальных услуг по водоснабжению. При централизованном горячем водоснабжении норма потребления услуг водоотведения на человека устанавливается с учетом нормы потребления горячей воды.

Приказ вводится в действие с 4 июля.