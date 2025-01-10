Нормы потребления воды для жильцов без счетчиков изменились в Алматы

В акимате Алматы 10 января 2025 года проинформировали, что в мегаполисе изменились нормы потребления воды для жильцов без счетчиков, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с поручением, данным главой государства в Послании народу "Экономический курс Справедливого Казахстана", в 2023 году была принята новая тарифная политика регулирования сферы естественных монополий – "Тариф в обмен на инвестиции". Ее главная цель – модернизация инженерной инфраструктуры и рациональное использование ресурсов, в частности, водных.

На сегодня в Казахстане пересмотрены принципы тарификации питьевой воды для физических лиц, в рамках которых введены "социальные нормы потребления".

По данным Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК, новый алгоритм тарификации предусматривает принцип "чем больше потребляешь, тем больше платишь", то есть для потребителей, неэкономно расходующих воду, тарифы становятся выше.

"В рамках указанных мер с целью стимулирования рационального использования водных ресурсов в Алматы приняты новые нормы потребления воды для потребителей, не имеющих счетчиков. Как сообщили в КГП "Алматы Су", это стало первым изменением норм с 1989 года. Документом вводятся с января 2025 года новые ставки для расчета потребления воды и канализации". Пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, для жителей, в чьих домах не установлены счетчики, оплата будет рассчитываться на основе следующих норм:

для каждого зарегистрированного человека в месяц предполагается потребление 15 куб. м воды. Оплата составит 2217,6 тенге по действующему тарифу на водоснабжение;

если имеется централизованное водоотведение, дополнительно будет взиматься плата за канализацию, которая составит 687,96 тенге на человека.

Прежние нормы, действовавшие с 1989 года, были значительно ниже: для частных домов – от 3 до 6 куб. м на человека в месяц, для квартир – 8,4 куб. м. Годами не менявшиеся нормы не стимулировали потребителей устанавливать счетчики и экономить воду. В результате, на сегодня только 65% жилья оснащено счетчиками воды.

Специалисты ГКП "Алматы Су" отмечают, что ранее частные дома практически не были подключены к центральным коммуникациям. В наше время, благодаря принимаемым мерам, частный сектор активно подключается к городским инженерным системам. При этом выросло потребление воды, так как современные дома оснащаются несколькими санитарными узлами, банями, саунами и бассейнами.

С действующими тарифами на услуги холодного водоснабжения и канализации, а также размерами плат для тех потребителей, у которых не установлены приборы учета воды, можно ознакомиться на официальном сайте ГКП "Алматы Су" almatysu.kz. Также на сайте имеется список лицензированных организации для установки и поверки приборов учета воды.

При этом, согласно Правилам оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Алматы, предусмотрено возмещение затрат за приобретение, установку или поверку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения и газоснабжения.

Помощью могут воспользоваться граждане, имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину трехкратного прожиточного минимума в размере, не превышающем 3,4 месячных расчетных показателей за один прибор: Малообеспеченным гражданам (семьям), получающим государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь. Многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей; Лицам с инвалидностью первой, второй и третьей группы; Пенсионерам по возрасту, согласно п. 1 ст. 207 Социального кодекса РК.

Для получения возмещения потребителям необходимо обращаться в районный отдел социального обеспечения по месту регистрации.

Размеры плат на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей, не имеющих приборов учета воды, государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения Алматы:

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы продлили компенсацию за повышение тарифов на коммунальные услуги социально уязвимым категориям населения в размере 0,8 МРП до 1 апреля 2025 года..