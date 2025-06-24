Могут ли земли на территории национальных парков перейти в частную собственность

До сих пор законодательство этого не позволяло. Однако последние поправки в Земельный кодекс дают возможность устроить свой курорт в заповедной глуши. Подчеркнем, официально! И при этом взять землю не в пользование, а именно в частную собственность. Подробности – в статье Zakon.kz.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства" принят Мажилисом, одобрен Сенатом и ждет лишь подписи главы государства.

Новелл предлагается много, но сейчас поговорим лишь об одной. Новая норма позволяет переводить некоторые земли ООПТ (особо охраняемых природных территорий) в частную собственность. Это существенное изменение правил.

Золотой фонд казахстанской природы

Для начала определимся, что входит в состав земель ООПТ. Закон уточняет (в пункте 1 статьи 122 Земельного кодекса), что к ним относятся земли государственных:

природных заповедников,

национальных природных парков,

природных резерватов,

региональных природных парков,

зоологических парков,

ботанических садов,

дендрологических парков,

памятников природы.

Это по определению золотой фонд казахстанской природы. И потому ничто из него не может принадлежать никому персонально. Вот как закреплен статус этих заповедных площадей в пункте 2 статьи 122 ЗК:

"Земли особо охраняемых природных территорий находятся в собственности народа Казахстана и не подлежат отчуждению".

Как же так, спросит кто-то. Ведь те же национальные парки образованы на территориях, которые когда-то не были особо охраняемыми. Там стояли поселки, где проживали люди. У них в частной собственности были дома, огороды... Не говоря уже о лицах юридических.

Это, конечно, очень интересный вопрос. Вообще-то, по закону (пункту 2 статьи 22 Закона РК "Об ООПТ"), при создании ООПТ земельные участки изымаются у собственников и землепользователей. Но... это ведь не строительство жилого комплекса на месте частного сектора. Белки и зайцы в отличие от застройщика торопить с освобождением земли не будут. А с остальными и договориться можно.

Не потому ли на территории нацпарков вопреки запрету возвышаются особняки и строятся новые?

Но то на практике, а в теории ООПТ служат задаче сохранения уникальной природы. И потому, повторимся, изъятие и отчуждение земель особо охраняемых природных территорий для иных нужд законом не допускается. А перевод земель ООПТ возможен лишь в исключительных случаях:

Для строительства, обустройства, функционирования объектов Государственной границы РК и для нужд обороны. Для строительства и функционирования стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений. Для добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых). Для строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма (дорогам, линиям электропередачи, трубопроводам).

Разумеется, во всех случаях земли ООПТ остаются в собственности народа РК (до поправок в Конституцию на референдуме 05.06.2022 – в государственной собственности). Уточним, в государственных природных парках (национальных и региональных), где разрешена ограниченная хозяйственная и рекреационная деятельность, частным лицам могут предоставлять земельные участки. Но не в частную собственность, а максимум в долгосрочное пользование на 25 лет (согласно пункту 2 статьи 46 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях).

Природная сказка

Так было (и останется, пока новый закон не вступит в силу). Что же именно меняют?

К вышеперечисленным четырем случаям, когда допускается перевод земель из категории ООПТ, добавили еще один, пятый. Вот эта поправка:

"Для эксплуатации объектов организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и функционировавших до создания и расширения ООПТ, без изменения их целевого назначения".

Т.е. если один из названных объектов существовал еще до образования нацпарка, это повод для перевода его (и, конечно, земельного участка под ним) в другие категории. Например, в земли оздоровительного или рекреационного назначения.

Однако на самом деле это перевод в другую не категорию, а в подкатегорию, поскольку все перечисленные земли относятся к одной категории, указанной в пп. 4) пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса.

Теперь объясним на примере. Если в горах близ Алматы во времена КазССР функционировал пионерский лагерь (организация здравоохранения либо образования, что пожелаете), а затем создали нацпарк и гектары бывшего пионерлагеря вошли в категорию земель ООПТ, то теперь их можно вывести обратно.

И перевести, скажем, в земли рекреационного назначения. При этом, что характерно, не нарушается важное условие: "без изменения их целевого назначения". Ведь категория, повторимся, остается прежней.

Но табу на отчуждение этого имущества из "собственности народа Казахстана" снимается. После чего земельный участок уже ничто не мешает предоставить в частную собственность под рекреационный бизнес – тот же горнолыжный курорт.

Заметьте, именно в частную собственность, а не в пользование. И совершенно официально. И то, и другое – также крайне важно, поскольку не исключаем, что не вполне легально "кое-где у нас порой" подобные лакомые кусочки и приобретали фактических хозяев. Но это ненадежно, пока ситуация не поменяется...

Остается добавить, что в свое время лучшие природные уголки близ городов как раз и предоставлялись упомянутым пионерским лагерям (все лучшее – детям). Мало того, что прекрасные ландшафты, так еще и вся инфраструктура готова (а коммуникации подведены). Сказка!