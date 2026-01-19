За курение и употребление спиртного в присутствии своих детей родителям грозит штраф и даже арест

Государства изначально старались по возможности не вмешиваться в дела семьи. Но в последнее время изменили эту линию. Ювенальная юстиция, соблюдение прав ребенка весьма ограничили родителей в поведении. Так, например, за употребление алкоголя и табака им грозит наказание, пишет Zakon.kz.

Одним из крайних знаковых ограничений родителей в отношении собственных детей стал запрет на физическое наказание. Отметим, с 16 июня 2024 года в РК вступили в силу нормы, устанавливающие нулевую терпимость за насилие в отношении несовершеннолетних.

Например, за то, что в традиционном семейном воспитании называлось "дать ремня". Это – отцовский метод, материнский – "отходить тапком". Вполне подходит под диспозицию вступившей в тот момент в силу новой статьи 109-1 УК, а именно: побои – насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью заведомо несовершеннолетнему.

За это полагается арест сроком до 50 дней, при этом не меньше чем на месяц. Впрочем, учитывая нехватку арестных домов, дело, возможно, обойдется альтернативным штрафом в размере от 100 до 200 минимальных расчетных показателей. Напомним, в 2026 году МРП составляет 4325 тенге.

Об этом и прочих подобных мерах Zakon.kz публиковал ранее статью. Меры эти – добренькие, но проблема в том, что до 16 лет подростки сами не подвергаются административной ответственности, и штрафы за проступки малолетних сорванцов оплачивают папы и мамы. Согласно статье 127 КоАП – "за неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию... несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию".

Это значит, что государство справедливо возлагает на самих людей ответственность за питание и воспитание их отпрысков. Но тогда логично предоставить им и определенные "полномочия"...

Впрочем, сейчас несколько о другом. Согласно вышеупомянутой статье 127 КоАП (часть 1), административный штраф в размере 10 МРП грозит родителям, если они на глазах своих несовершеннолетних детей употребляют алкогольные напитки и табачные изделия.

Прямым текстом обо всех возможных случаях "неисполнения родительских обязанностей" в самой статье, разумеется, не сказано. Но приведем довольно несложный силлогизм. В законе "О правах ребенка в РК" есть статья 37:

"Родители, другие законные представители ребенка, государственные органы, а также организации, осуществляющие функции воспитания и образования ребенка, обязаны пропагандировать здоровый образ жизни и вред алкогольной продукции и табачных изделий".

Очевидно, что самоличное употребление спиртных напитков и табачных изделий в присутствии своих детей (понятно, что должны быть свидетели, например, в ресторане) – это нарушение родительской обязанности пропаганды здорового жизни и вреда соответствующих привычек. И значит, может быть квалифицировано как неисполнение родителями обязанностей по воспитанию – по той самой статье 127 КоАП.

При повторе в течение года штраф возрастает до 15 МРП, а может быть применен и административный арест сроком до 5 суток (часть 2 статьи 127 КоАП).

Если же родитель не просто выпил в присутствии несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет), а еще и налил тому (а тот употребил), то это в глазах закона – деяние, "повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков" (часть 3 статьи 127 КоАП). За такое "непедагогичное" поведение родителям (и, кстати, другим наставникам, на которых возложены обязанности по воспитанию) грозит штраф до 20 МРП, арестовать же могут на 10 суток.