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Право

Обновлен состав Комиссии по демонополизации экономики

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 14:12 Фото: senate.parlam.kz
Премьер-министр РК внес изменения в распоряжение "Об образовании Комиссии по демонополизации экономики", сообщает Zakon.kz.

Документом обновлен состав Комиссии по демонополизации экономики.

В нее вошли:

  • Премьер-министр РК, председатель
  • Первый заместитель премьер-министра РК, заместитель председателя
  • Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК
  • Вице-министр финансов РК, секретарь
  • Министр юстиции РК
  • Министр финансов РК
  • Министр энергетики РК
  • Министр транспорта Республики Казахстан
  • Министр промышленности и строительства РК
  • Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
  • Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК (по согласованию)
  • Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию)
  • Заместитель Генерального прокурора РК (по согласованию)
  • Председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию)

Распоряжение введено в действие с 20 июня.

Ранее в состав комиссии входили:

  • Министр культуры и информации РК
  • Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (по согласованию)
  • Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию)
  • Руководитель Судебной администрации РК (по согласованию)
  • Заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)
  • Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию)
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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