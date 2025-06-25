Обновлен состав Комиссии по демонополизации экономики

Фото: senate.parlam.kz

Премьер-министр РК внес изменения в распоряжение "Об образовании Комиссии по демонополизации экономики", сообщает Zakon.kz.

Документом обновлен состав Комиссии по демонополизации экономики. В нее вошли: Премьер-министр РК, председатель

Первый заместитель премьер-министра РК, заместитель председателя

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК

Вице-министр финансов РК, секретарь

Министр юстиции РК

Министр финансов РК

Министр энергетики РК

Министр транспорта Республики Казахстан

Министр промышленности и строительства РК

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК (по согласованию)

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию)

Заместитель Генерального прокурора РК (по согласованию)

Председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию) Распоряжение введено в действие с 20 июня. Ранее в состав комиссии входили: Министр культуры и информации РК

Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (по согласованию)

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию)

Руководитель Судебной администрации РК (по согласованию)

Заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию)

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