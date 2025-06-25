Обновлен состав Комиссии по демонополизации экономики
Фото: senate.parlam.kz
Премьер-министр РК внес изменения в распоряжение "Об образовании Комиссии по демонополизации экономики", сообщает Zakon.kz.
Документом обновлен состав Комиссии по демонополизации экономики.
В нее вошли:
- Премьер-министр РК, председатель
- Первый заместитель премьер-министра РК, заместитель председателя
- Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК
- Вице-министр финансов РК, секретарь
- Министр юстиции РК
- Министр финансов РК
- Министр энергетики РК
- Министр транспорта Республики Казахстан
- Министр промышленности и строительства РК
- Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
- Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК (по согласованию)
- Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию)
- Заместитель Генерального прокурора РК (по согласованию)
- Председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию)
Распоряжение введено в действие с 20 июня.
Ранее в состав комиссии входили:
- Министр культуры и информации РК
- Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (по согласованию)
- Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию)
- Руководитель Судебной администрации РК (по согласованию)
- Заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)
- Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию)
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