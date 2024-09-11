В Казахстане расширили задачи Комиссии по демонополизации экономики
Так, Положение о комиссии по демонополизации экономики дополнено пунктом о том, что целью деятельности комиссии является выработка рекомендаций по вопросам демонополизации и сокращения государственного участия в экономике.
Указывается, что при возникновении срочных вопросов по решению председателя комиссии возможно проведение заочного заседания комиссии.
Вместе с тем в новой редакции изложены задачи комиссии.
Так, на комиссию возлагаются задачи по выработке рекомендаций по вопросам:
- демонополизации в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и других;
- сокращения государственного участия в экономике в целях стимулирования массового участия частных предприятий на товарных рынках;
- обеспечения доступа к ключевым факторам производства;
- увеличения объемов биржевых и конкурсных торгов ограниченными ресурсами, расширения перечня биржевых товаров;
- устранения барьеров, сдерживающих развитие конкуренции, в том числе для принятия мер по дерегулированию цен и тарифов субъектов предпринимательства, за исключением монопольных рынков, исключению практики кросс-субсидирования тарифов.
В прежней редакции документа говорилось, что задачей комиссии является выработка рекомендаций по вопросу демонополизации в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и других.
Кроме того, положение дополнено новыми пунктами следующего содержания.
В частности указывается, что для исключения дублирования рассмотрения вопросов иных консультативно-совещательных органов комиссией не рассматриваются вопросы, не соответствующие ее основным задачам.
Функцией рабочего органа комиссии является полная организация работы комиссии, включая сбор и представление справок, повестки дня, проектов протокольных решений, списка участников, отправку телефонограммы и других материалов, направление присутствовавшим на заседании членам комиссии на согласование и визирование проекта протокола заседания комиссии.
Также говорится, что для качественного и всестороннего рассмотрения выносимых вопросов рабочий орган комиссии обеспечивает заблаговременную их проработку до вынесения на заседание со всеми заинтересованными государственными органами и организациями.
Также дополнено, что на заседание комиссии могут приглашаться руководители центральных и местных исполнительных органов, иных ведомств и организаций, не являющиеся членами комиссии.
Состав комиссии по демонополизации экономики
- премьер-министр РК, председатель
- первый заместитель премьер-министра РК, заместитель председателя
- заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК
- вице-министр финансов РК, секретарь
- министр культуры и информации РК
- министр юстиции РК
- министр финансов РК
- министр энергетики РК
- министр транспорта РК
- министр промышленности и строительства РК
- министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
- председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК (по согласованию)
- руководитель Судебной администрации РК (по согласованию)
- заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)
- заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию)
- заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК (по согласованию)
- заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (по согласованию)
- заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию)
- заместитель Генерального прокурора РК (по согласованию)
- заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)
- председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию)
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