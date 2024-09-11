В Казахстане расширили задачи Комиссии по демонополизации экономики

Распоряжением премьер-министра от 5 сентября 2024 года внесены изменения в работу Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.

Так, Положение о комиссии по демонополизации экономики дополнено пунктом о том, что целью деятельности комиссии является выработка рекомендаций по вопросам демонополизации и сокращения государственного участия в экономике.

Указывается, что при возникновении срочных вопросов по решению председателя комиссии возможно проведение заочного заседания комиссии.

Вместе с тем в новой редакции изложены задачи комиссии.

Так, на комиссию возлагаются задачи по выработке рекомендаций по вопросам:

демонополизации в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и других;

сокращения государственного участия в экономике в целях стимулирования массового участия частных предприятий на товарных рынках;

обеспечения доступа к ключевым факторам производства;

увеличения объемов биржевых и конкурсных торгов ограниченными ресурсами, расширения перечня биржевых товаров;

устранения барьеров, сдерживающих развитие конкуренции, в том числе для принятия мер по дерегулированию цен и тарифов субъектов предпринимательства, за исключением монопольных рынков, исключению практики кросс-субсидирования тарифов.

В прежней редакции документа говорилось, что задачей комиссии является выработка рекомендаций по вопросу демонополизации в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и других.

Кроме того, положение дополнено новыми пунктами следующего содержания.

В частности указывается, что для исключения дублирования рассмотрения вопросов иных консультативно-совещательных органов комиссией не рассматриваются вопросы, не соответствующие ее основным задачам.

Функцией рабочего органа комиссии является полная организация работы комиссии, включая сбор и представление справок, повестки дня, проектов протокольных решений, списка участников, отправку телефонограммы и других материалов, направление присутствовавшим на заседании членам комиссии на согласование и визирование проекта протокола заседания комиссии.

Также говорится, что для качественного и всестороннего рассмотрения выносимых вопросов рабочий орган комиссии обеспечивает заблаговременную их проработку до вынесения на заседание со всеми заинтересованными государственными органами и организациями.

Также дополнено, что на заседание комиссии могут приглашаться руководители центральных и местных исполнительных органов, иных ведомств и организаций, не являющиеся членами комиссии.

Состав комиссии по демонополизации экономики

премьер-министр РК, председатель

первый заместитель премьер-министра РК, заместитель председателя

заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК

вице-министр финансов РК, секретарь

министр культуры и информации РК

министр юстиции РК

министр финансов РК

министр энергетики РК

министр транспорта РК

министр промышленности и строительства РК

министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК (по согласованию)

руководитель Судебной администрации РК (по согласованию)

заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)

заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию)

заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК (по согласованию)

заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (по согласованию)

заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию)

заместитель Генерального прокурора РК (по согласованию)

заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)

председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию)

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно.