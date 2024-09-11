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Законодательство РК

В Казахстане расширили задачи Комиссии по демонополизации экономики

Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 14:59 Фото: akorda.kz
Распоряжением премьер-министра от 5 сентября 2024 года внесены изменения в работу Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.

Так, Положение о комиссии по демонополизации экономики дополнено пунктом о том, что целью деятельности комиссии является выработка рекомендаций по вопросам демонополизации и сокращения государственного участия в экономике.

Указывается, что при возникновении срочных вопросов по решению председателя комиссии возможно проведение заочного заседания комиссии.

Вместе с тем в новой редакции изложены задачи комиссии.

Так, на комиссию возлагаются задачи по выработке рекомендаций по вопросам:

  • демонополизации в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и других;
  • сокращения государственного участия в экономике в целях стимулирования массового участия частных предприятий на товарных рынках;
  • обеспечения доступа к ключевым факторам производства;
  • увеличения объемов биржевых и конкурсных торгов ограниченными ресурсами, расширения перечня биржевых товаров;
  • устранения барьеров, сдерживающих развитие конкуренции, в том числе для принятия мер по дерегулированию цен и тарифов субъектов предпринимательства, за исключением монопольных рынков, исключению практики кросс-субсидирования тарифов.

В прежней редакции документа говорилось, что задачей комиссии является выработка рекомендаций по вопросу демонополизации в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и других.

Кроме того, положение дополнено новыми пунктами следующего содержания.

В частности указывается, что для исключения дублирования рассмотрения вопросов иных консультативно-совещательных органов комиссией не рассматриваются вопросы, не соответствующие ее основным задачам.

Функцией рабочего органа комиссии является полная организация работы комиссии, включая сбор и представление справок, повестки дня, проектов протокольных решений, списка участников, отправку телефонограммы и других материалов, направление присутствовавшим на заседании членам комиссии на согласование и визирование проекта протокола заседания комиссии.

Также говорится, что для качественного и всестороннего рассмотрения выносимых вопросов рабочий орган комиссии обеспечивает заблаговременную их проработку до вынесения на заседание со всеми заинтересованными государственными органами и организациями.

Также дополнено, что на заседание комиссии могут приглашаться руководители центральных и местных исполнительных органов, иных ведомств и организаций, не являющиеся членами комиссии.

Состав комиссии по демонополизации экономики

  • премьер-министр РК, председатель
  • первый заместитель премьер-министра РК, заместитель председателя
  • заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК
  • вице-министр финансов РК, секретарь
  • министр культуры и информации РК
  • министр юстиции РК
  • министр финансов РК
  • министр энергетики РК
  • министр транспорта РК
  • министр промышленности и строительства РК
  • министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
  • председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК (по согласованию)
  • руководитель Судебной администрации РК (по согласованию)
  • заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)
  • заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию)
  • заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК (по согласованию)
  • заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (по согласованию)
  • заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию)
  • заместитель Генерального прокурора РК (по согласованию)
  • заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)
  • председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию) 

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