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Право

В Казахстане ужесточат требования к МФО при выдаче электронных кредитов

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 10:42 Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается введение следующих контрольных мер по установлению требований к МФО:

  • по разработке внутреннего документа, определяющего процедуры по противодействию мошенничеству;
  • по наличию антифрод-систем;
  • перечислению беззалоговых потребительских микрокредитов, оформленных электронным способом, сумма которых превышает 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году), не ранее чем 24 часа с момента подписания договора о предоставлении микрокредита и после получения согласия заемщика на получение данного кредита;
  • по "охлаждению" выдачи потребительских онлайн-микрокредитов в случае получения заемщиком в течение одного календарного дня нескольких микрокредитов, сумма которых в результате сложения превышает 150 МРП.

Поправки направлены на противодействие кредитному мошенничеству, а также на усиление антифрод-систем в микрофинансовом секторе.

Проект разработан в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", который глава государства подписал 30 июня 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что мошенникам станет сложнее получить кредиты через интернет.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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