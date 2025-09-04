В Казахстане изменились правила предоставления микрокредитов онлайн

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 29 августа 2025 года внесло изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новое понятие:

соглашение о предоставлении (открытии) кредитной линии – договор о предоставлении микрокредита, заключенный на условиях, позволяющих клиенту самому определять в договоре (договорах), являющемся (являющихся) неотъемлемой (неотъемлемыми) частью (частями) соглашения о предоставлении (открытии) кредитной линии, сумму и время получения микрокредита, но в пределах суммы и времени, определенных правилами предоставления микрокредитов и соглашением о предоставлении (открытии) кредитной линии.

Также установлено, что до предоставления микрокредита электронным способом организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность осуществляет мероприятия, предусмотренные постановлением Правления Национального банка РК от 29 ноября 2019 года "Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также формы графика погашения микрокредита".

Организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность (за исключением кредитного товарищества и ломбарда) разрабатывает внутренний документ, утверждаемый ее высшим органом, определяющий следующие процедуры:

идентификации рисков мошенничества и определение индикаторов раннего обнаружения подверженности рискам мошенничества;

оценки вероятности и последствий всех выявленных рисков мошенничества, применяя качественные и (или) количественные методы оценки, в том числе на основании данных об их реализации;

рассмотрения обращений (жалоб) клиентов-физических лиц по вопросам мошенничества;

проведения внутренних расследований по подозрительным операциям с признаками мошенничества;

сбора и хранения сведений о реализации существенных рисков мошенничества;

формирования реестра рисков, включающего риски мошенничества;

разработки мер минимизации рисков мошенничества;

мониторинга исполнения мер по обработке рисков мошенничества.

Организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность (за исключением кредитного товарищества и ломбарда) обеспечивает наличие антифрод-системы.

Антифрод-система организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность:

обеспечивает техническую интеграцию с антифрод-центром Национального банка РК (НБРК);

обеспечивает полноту отражения информации о подозрительных операциях с признаками мошенничества и мошенничестве в базе данных о попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества и непрерывную передачу данных в антифрод-центр НБРК в круглосуточном режиме;

использует заданные алгоритмы сценариев, модели и правила для выявления подозрительной активности;

обеспечивает ведение внутреннего списка лиц, осуществляющих подозрительные операции с признаками мошенничества, непрерывно обновляемого на основании сведений из списков антифрод-центра НБРК;

обеспечивает автоматическую сверку клиентов-физических лиц с внутренними списками организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, включая списки антифрод-центра НБРК;

предусматривает возможность приостановления и (или) отклонения операции по выдаче микрокредита;

обеспечивает хранение и безопасность данных, безопасность информационного обмена данными о мошенничестве в соответствии с требованиями Правил;

обеспечивает анализ и настройку параметров для выявления подозрительных операций с признаками мошенничества, тестирование и внесение изменений в антифрод-систему организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность.

Также внесено доплнение, согласно которому микрокредит электронным способом предоставляют путем перевода денег с банковского счета организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, на банковский счет (платежную карточку) клиента, выдачи клиенту наличных денег через терминал или кассу или перевода микрокредита по заявлению клиента на банковский счет юридического лица, с которым у организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, заключен договор, предусматривающий оплату за приобретаемый товар или выполненные работы, услуги клиентом с учетом требований, предусмотренных пунктом 9-1 Правил.

В правила добавлен пункт 9-1 следующего содержания:

Организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, передает деньги клиенту-физическому лицу по потребительскому микрокредиту, не обеспеченному залогом имущества, на основании договора о предоставлении микрокредита, заключенного электронным способом, размер которого превышает минимальный размер, определенный Постановлением № 232, с соблюдением следующих требований:

1) не ранее, чем через двадцать четыре часа с момента подписания договора либо увеличения суммы микрокредита;

2) после предоставления клиентом-физическим лицом по истечении срока, указанного выше, согласия на получение потребительского микрокредита, оформленного в соответствии с требованиями, предусмотренными Постановлением № 232.

В случае предоставления клиенту-физическому лицу электронным способом в течение одного календарного дня нескольких потребительских микрокредитов, не обеспеченных залогом имущества, сумма которых в результате сложения превышает минимальный размер, определенный Постановлением № 232, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, соблюдает требование, предусмотренное подпунктом 1) части первой настоящего пункта, в том числе требования внутренних документов.

Указанные требования также распространяются на случаи выдачи электронным способом потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, в рамках соглашения о предоставлении кредитной линии.

Требование, предусмотренное частью первой настоящего пункта, не распространяется на случаи передачи суммы потребительского микрокредита на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ и услуг на цели приобретения товаров, работ и услуг, получение которых подтверждается клиентом (покупателем), и (или) организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, на цели погашения задолженности по микрокредиту клиента-физического лица, полученному в той же организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность.

Также в документе говорится, что организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, отказывает в предоставлении клиенту микрокредита по основаниям, предусмотренным законодательством РК в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и законом.

При этом с момента обнаружения неправомерного доступа к информации, составляющей тайну предоставления микрокредита, ее неправомерного изменения, осуществления неправомерных действий со стороны третьих лиц либо иных мошеннических действий с микрокредитами клиентов-физических лиц организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, в течение одного рабочего дня информирует об этом клиента и уполномоченный орган, в течение двух рабочих дней принимает меры для устранения неправомерных действий и в течение десяти рабочих дней принимает меры для устранения последствий таких действий.

На основании вынесенного правоохранительными органами в соответствии с УПК РК представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, либо постановления о признании клиента-физического лица потерпевшим по уголовному правонарушению, связанному с оформлением микрокредита мошенническим способом, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, не позднее трех календарных дней:

приостанавливает взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому микрокредиту клиента;

приостанавливает начисление вознаграждения и (или) неустойки по такому микрокредиту клиента.

В случае отмены уполномоченным на то лицом или органом представления либо постановления, на основании которого приостановлено начисление вознаграждения по микрокредиту, взыскание задолженности и проведение претензионно-исковой работы, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, доначисляет вознаграждение за пользование микрокредитом за период приостановления начисления вознаграждения, и возобновляет взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по клиенту.

Организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, не позднее десяти рабочих дней с даты получения вступившего в законную силу судебного акта, в котором установлен факт оформления на клиента, признанного потерпевшим по уголовному делу, микрокредита мошенническим способом вследствие незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении микрокредита путем использования удаленного управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность или нарушения организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность порядка проведения биометрической идентификации либо установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества, принимает решение о списании задолженности клиента по микрокредиту, а также меры по возврату клиенту ранее удержанных (уплаченных) сумм по такому микрокредиту.

Однако, списание задолженности клиента-физического лица по микрокредиту не лишает организацию, осуществляющую микрофинансовую деятельность, права требовать с клиента-физического лица возмещения задолженности по выданному ему микрокредиту, оформленному мошенническим способом при наличии вины самого клиента, установленной судом.

Также установлено, что если у организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, имеется информация о незаконном распространении персональных данных клиента, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, реализует дополнительные меры безопасности.

Постановление введено в действие с 31 августа 2025 года за исключением норм, которые вводятся с 30 сентября 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила работы центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центра).